На матчі Динамо - Шахтар встановлять національний рекорд

Джерело - СКУ.

В перерві футбольного матчу Динамо - Шахтар на НСК Олімпійський українські чірлідерки встановлять національний рекорд - наймасовіший виступ за всю історію спорту.

До свого 20-річчя олімпійська танцювальна команда ReD Foxes влаштовує справжній перфоменс! Такого наша країна та світ футболу ще не бачили: сотня дівчат одночасно вийдуть в чашу стадіону і синхронно покажуть свою майстерність.

Більше того, буде зафіксовано Національний Рекорд України "Наймасовіший виступ чірлідерок під час футбольного матчу", на честь 20-річчя створення команди ReD Foxes під керівництвом Олени Рожкової під патронатом Федерації груп підтримки спортивних команд Чірлідерс: