На матчі Динамо - Шахтар встановлять національний рекорд

Джерело - СКУ.
В перерві футбольного матчу Динамо - Шахтар на НСК Олімпійський українські чірлідерки встановлять національний рекорд - наймасовіший виступ за всю історію спорту.
До свого 20-річчя олімпійська танцювальна команда ReD Foxes влаштовує справжній перфоменс! Такого наша країна та світ футболу ще не бачили: сотня дівчат одночасно вийдуть в чашу стадіону і синхронно покажуть свою майстерність.
Більше того, буде зафіксовано Національний Рекорд України "Наймасовіший виступ чірлідерок під час футбольного матчу", на честь 20-річчя створення команди ReD Foxes під керівництвом Олени Рожкової під патронатом Федерації груп підтримки спортивних команд Чірлідерс:
"Це шоу неможливо пропустити! На нашому рахунку тисячі виступів і на Олімпіадах, і на чемпіонатах світу та Європи з баскетболу, на сотнях важливих стартів більш ніж у 40 країнах світу у різних видах спорту. Глядачів футбольного дербі Динамо Київ - Шахтар на НСК Олімпійський чекає масштабне шоу, від якого у вас точно перехопить подих.
Головна місія чірлідерок на спортивних змаганнях дарувати гарний настрій уболівальникам, створювати доброзичливу атмосферу та мотивувати глядачів вболівати запальніше. Закликаю вболівальників Динамо прийти на стадіон, підтримати нашу улюблену команду і насолодитися яскравим шоу під час і до матчу", - зазначила керівник команди ReD Foxes та президент Федерації Чірлідерс Олена Рожкова.