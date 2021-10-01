Левченко: Петраков не має права публічно обс*рати своїх підопічних

Ексгравець збірної України Євген Левченко дав пораду чинному наставнику "синьо-жовтих" Олександру Петракову.

Про це розповів сам футболіст.

"Моє ставлення до Петракова? Не скажу, що жахливе або погане. Однак мені не подобається, що багато речей, які потрібно зберігати всередині колективу, лежать зараз в площині преси. Тренер не має права "вбивати" своїх футболістів в ЗМІ. Він може "матюкти" їх в роздягальні, кричати на них, повинен проводити збори, лекції, але ніколи тренер не має права виходити на публіку і "обс*рати" своїх підопічних.

Такі висловлювання, як "ми" і "вони", а не просто "ми", грають ключову роль для гравців. Тренер – такий же член команди, як і футболісти. Ось цей поділ, який є, для мене абсолютно незрозумілий.

Тренер повинен стояти горою за своїх футболістів. Ми в багатьох речах критикували Шевченка, але він не дозволяв собі на публіці критикувати своїх гравців. Навіть коли журналісти його критикували, він завжди захищав своїх футболістів. Це важливий аспект для тренера, щоб не втратити довіру своїх підопічних", – розповів Левченко.