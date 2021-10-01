Юрченко: Я три рази збирав речі, але все зривалося в останній момент

Владлен Юрченко отримував багато пропозицій, але переговори зривалися.

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Про це розповів сам футболіст.

"Це літо видалося дуже бурхливим. Було багато пропозицій від дуже різних клубів. Десь мене не влаштовували ці пропозиції, десь не сходилися вже в кінці переговорів. Я 3 рази збирав речі і майже їхав, але все зривалося в останній момент. Час минув, я розумів, що треба грати. Десь тижні 2 тому на мене вийшла Десна, запитали, я погодився", - сказав Юрченко.