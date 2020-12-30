Куман оцінив шанси Барселони на чемпіонство у Ла-Лізі

Після нічиї з Ейбаром в 16-му турі Ла-Ліги Барселона фактично втратила шанси на перемогу у чемпіонаті.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Рональд Куман.

"Я реаліст, і розумію, що виграти чемпіонський титул тепер вкрай складно. Це можливо, але ви бачите, яке відставання. Мені здається фаворитом Атлетіко - команда дуже сильна і дуже мало пропускає.

Можливо, нам не вистачило досвідчених гравців, але поряд з молоддю в складі були і досвідчені гравці. І, звичайно, нам не вистачало Мессі. Можна сказати, що нам просто не пощастило, адже у нас були моменти, не реалізований пенальті, а суперник втілив у гол свій єдиний удар в площину", - відзначив Куман.