Хедіра може продовжити кар'єру в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра в зимове трансферне вікно може перебратися в чемпіонат Англії.
Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра.
33-річний німець веде переговори з Евертоном про трансфер в січні.
#Everton are still looking Sami #Khedira, who will leave #Juventus in January. The german midfielder would like to play in #EPL. Talks ongoing. #transfers #EFC https://t.co/ieyYru7vX6— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 30, 2020
Відзначається, що головний тренер англійського клубу Карло Анчелотті хоче знову попрацювати з хавбеком, з яким вже співпрацював, коли очолював Реал.
За Ювентус Хедіра виступає з 2015 року. У нинішньому сезоні він не зіграв ні в одному матчі чемпіонату Італії.
Нагадаємо, Вест Гем із Ярмоленком зіграв внічию з Саутгемптоном.