Хедіра може продовжити кар'єру в АПЛ

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра в зимове трансферне вікно може перебратися в чемпіонат Англії.

Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра.

33-річний німець веде переговори з Евертоном про трансфер в січні.

#Everton are still looking Sami #Khedira, who will leave #Juventus in January. The german midfielder would like to play in #EPL. Talks ongoing. #transfers #EFC https://t.co/ieyYru7vX6