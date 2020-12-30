Хедіра може продовжити кар'єру в АПЛ

Футболіст веде переговори з Евертоном

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра в зимове трансферне вікно може перебратися в чемпіонат Англії.

Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра.

33-річний німець веде переговори з Евертоном про трансфер в січні.

Відзначається, що головний тренер англійського клубу Карло Анчелотті хоче знову попрацювати з хавбеком, з яким вже співпрацював, коли очолював Реал.

За Ювентус Хедіра виступає з 2015 року. У нинішньому сезоні він не зіграв ні в одному матчі чемпіонату Італії.

Нагадаємо, Вест Гем із Ярмоленком зіграв внічию з Саутгемптоном.