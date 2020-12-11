Ювентус відмовився від обміну гравцями з Евертоном

Джерело - football.ua.
Ювентус відхилив пропозицію Евертона з обміну свого півзахисника Адріана Рабйо на футболіста англійського клубу Люку Діня.
Про це повідомляє Calciomercato.
Наставник Евертона Карло Анчелотті зацікавлений в запрошенні Рабйо у команду і був згоден піти на такий обмін.
Водночас головний тренер Ювентуса Андреа Пірло задоволений грою 25-річного півзахисника своєї команди і не бажає розлучатися з гравцем.
У поточному сезоні Рабйо зіграв 14 матчів, в яких забив один гол.
Нагадаємо, Ювентус може продовжити контракт з Куадрадо.