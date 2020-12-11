Шотландія збільшила відрив від України у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна збільшила відрив від Туреччини

Джерело - Чемпіон.

За підсумками останньої в 2020 році єврокубкового тижня Україна зберегла 12 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

За підсумками трьох єврокубкових днів нічия Шахтаря з Інтером та перемога Динамо над Ференцварошем принесли в скарбничку України коефіцієнт 0.600, піднімаючи сезонний показник до 5.400.

Відрив від України (31,700 бала) в таблиці коефіцієнтів збільшили Австрія і Шотландія.

Водночас сама Україна збільшила відрив від Туреччини. Всі турецькі команди вилетіли з єврокубків, від Австрії залишилося дві команди в плей-офф Ліги Європи, від Шотландії - одна.