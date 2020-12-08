Динамо - Ференцварош: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо у 6-му турі Ліги чемпіонів зіграє проти угорського Ференцвароша. Матч відбудеться 8 грудня о 22:00 за київським часом на столичному НСК Олімпійський.

Динамо

Український клуб поступився в обох протистояннях з каталонською Барселоною і туринським Ювентусом із загальним відставанням в рахунку 1:11. Команда Луческу набрала очки лише в одному матчі, коли зіграла внічию 2:2 в гостях якраз з Ференцварошем. Таким чином, саме ДК займає третю позицію в таблиці квартету G. Будемо відвертими останні роки Динамо переживає не найкращі часи. Власне, статистика виступів в Лізі Чемпіонів це підтверджує. У крайніх 13-и матчах всього 1 перемога була зафіксована, при 4-х нічиїх і 8 поразках.

Що стосується виступів на своєму полі в 6 останніх поєдинках, то і тут особливо похвалитися нічим столичному колективу: 1 перемога, при 5 поразках.

Останні матчі

УПЛ. Маріуполь - Динамо 1:2

Ліга чемпіонів. Ювентус - Динамо 3:0

УПЛ. Динамо - Ворскла 2:0

Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона 0:4

УПЛ. Інгулець - Динамо 0:2

Ференцварош

Ференцварошу потрібна тільки перемога в грі з киянами, щоб опинитися в 1/16 Ліги Європи. Однак, навіть якщо підопічні Реброва поступляться, ніхто лаяти їх не буде. Все-таки, пробившись до групового етапу Ліги Чемпіонів, угорці здійснили історичне досягнення.

Всі показники Фраді на груповій стадії ЛЧ нічим не відрізняються від тих, що і у Динамо: 1 нічия 4 поразки. Ось тільки угорці забили 5, а пропустили - 16.

Попри не дуже вдалі виступи в Лізі чемпіонів, настрій у футболістів Ференцвароша має бути все одно хорошим. Вони впевнено лідирують в чемпіонаті Угорщини, відірвавшись на 4 бали від МВО Віді. І це при тому, що у колективу Реброва є один матч в запасі.

Останні матчі

ЧУ. ДВТК - Ференцварош 1:3

Ліга чемпіонів. Ференцварош - Барселона 0:3

ЧУ. Ференцварош - МТК Будапешт 2:0

Ліга чемпіонів. Ювентус - Ференцварош 2:1

ЧУ. Гонвед - Ференцварош 0:1

Гра є принциповою для обох команд. Для Луческу важливо обіграти Реброва, і вивести клуб у плей-оф ЛЄ. Для Реброва не менш важливо переграти Луческу, а також свій колишній клуб, з якого він був звільнений.

Історія протистоянь

Крім попередньої зустрічі між цими командами 28 жовтня. Був ще поєдинок у далекому 1975 році, де українська команда під керівництвом легендарного Валерія Лобановського перемогла Ференцварош у фіналі Кубка володарів Кубків і здобуло почесний трофей.

Пряма мова

Микола Шапаренко (гравець Динамо):

"Повинні викластися на всі 100% і здобути путівку в євровесну. Ми впевнені в собі і в тому, що робимо на полі. Повинні виходити не з думкою утримати рахунок, а з думкою, що пора виграти".

Мірча Луческу (головний тренер Динамо):

"Ференцварош має дуже розширений склад. У них кілька угорців, інші гравці з інших країн. У них більше варіантів для ведення гри. У нас немає такої можливості для різноманітності, вони приблизно знають наш склад. Грати на рівні з великими командами ми поки не можемо, в тому числі і тому що скасували пенальті. Те ж саме, незрозуміло чому не зарахували гол. Поки ми не обіграємо великі клуби, нас так і будуть вважати командою Ліги Європи. Дуже важливо, щоб ми виграли, продовжували євровесну, щоб з нами могли рахуватися, щоб нас поважали. У нас молода команда, потрібно, щоб вона росла".

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан, Караваєв, Попов, Миколенко, Кендзьора, Андрієвський, Гармаш, Шапаренко, Карлос Де Пена, Циганков, Супряга.

Ференцварош: Дібус, Ловренчіч, Блажіч, Ковачевич, Хайстер, Сомаліа, Шигера, Харатін, Зубков, Ісаел, Нгуен.

Цікаві факти

• Ференцварош востаннє грав у Лізі чемпіонів у сезоні 1994/95 і посів третє місце в групі, пропустивши вперед Аякс і Реал.

• Ференцварош брав участь у найпрестижнішому єврокубку 12 разів. Найбільшого успіху домігся в сезоні 1965/66, коли дійшов до 1/4 фіналу, де поступився Інтеру.

• Динамо виграло всі три матчі з угорськими клубами в турнірах УЄФА. Крім фіналу Кубка кубків 1975, в активі киян дві перемоги над МТК (4:0 в Києві, 2:1 в Будапешті) в першому колі Кубка УЕФА1989 /90.

• Сергій Ребров виграв 2 матчі в Мірчі Луческу, при 3-х поразках.

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають Динамо фаворитом гри. Перемога підопічних Луческу – 1,87. Перемога Ференцвароша – 3,62. Нічия – 4,38.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1