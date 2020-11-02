В 11 гравців Аякса виявили коронавірус перед матчем Ліги чемпіонів

У клубі спалах коронавірусу

11 гравців Аякса здали позитивні тести на COVID-19.

Про це повідомляє RTL.

На поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Мітьюлланда поїхали 17 футболістів Аякса, серед яких лише один голкіпер – 20-річний дебютант К'єл Схерпен.

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У заявці відсутні воротарі Андре Онана і Маартен Стекеленбург, півзахисники Деві Классен та Раян Гравенберх, а також форвард Душан Тадіч.

Матч Мітьюлланд – Аякс запланований на 3 листопада, початок о 22:00.