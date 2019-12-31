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З Днем Народження сер Алекс Фергюсон!

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З Днем Народження сер Алекс Фергюсон!

Джерело - Чемпіон.

31 грудня 1941 року народився Алекс Фергюсон. У двох словах про цю видатну особистість не скажеш, але у світі безліч уболівальників, які впевнені, що головний тренер Манчестер Юнайтед і Алекс Фергюсон - поняття нерозривні.

Його МанЮнайтед виграв всі титули. І не по одному разу. У 1999-му році, після феєричної розв'язки фіналу Ліги чемпіонів, Єлизавета II посвятила Фергюсона в лицарі.

Влітку 2013-го Фергюсон вирішив завершити свою блискучу кар'єру, але як же його не вистачає на тренерському містку МЮ.

13 чемпіонств в АПЛ;

5 кубків Англії;

4 кубка футбольної ліги;

10 Суперкубка Англії;

2 Ліги чемпіонів;

Один приголомшливий камбек:

1 Кубок володарів кубків;

1 Суперкубок УЄФА;

1 Міжконтинентальний кубок;

1 Клубний чемпіонат світу;

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