З Днем Народження сер Алекс Фергюсон!

Джерело - Чемпіон.
31 грудня 1941 року народився Алекс Фергюсон. У двох словах про цю видатну особистість не скажеш, але у світі безліч уболівальників, які впевнені, що головний тренер Манчестер Юнайтед і Алекс Фергюсон - поняття нерозривні.
Його МанЮнайтед виграв всі титули. І не по одному разу. У 1999-му році, після феєричної розв'язки фіналу Ліги чемпіонів, Єлизавета II посвятила Фергюсона в лицарі.
Влітку 2013-го Фергюсон вирішив завершити свою блискучу кар'єру, але як же його не вистачає на тренерському містку МЮ.
13 чемпіонств в АПЛ;
5 кубків Англії;
4 кубка футбольної ліги;
10 Суперкубка Англії;
2 Ліги чемпіонів;
Один приголомшливий камбек:
1 Кубок володарів кубків;
1 Суперкубок УЄФА;
1 Міжконтинентальний кубок;
1 Клубний чемпіонат світу;