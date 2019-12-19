У Києві відбувся хокейний семінар від президента Федерації хокею Швеції для тренерів і менеджерів

18 грудня, Українська хокейна ліга спільно з Федерацією хокею України та Parimatch Foundation провели хокейний семінар для представників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячих тренерів і спортивних менеджерів.

Головним спікером семінару став президент Федерації хокею Швеції Андерс Ларссон. Саме при ньому "тре крунур" двічі завоювали золото чемпіонату світу (2017, 2018), шведська молодіжна збірна взяла срібло в 2018-м, а юніори встигли виграти і бронзу (2018), і срібло (2016), і золото ЮЧМ (2019) .

Також разом з Андерсом Ларссоном виступив почесний президент Федерації хокею Швеції і член фінансового комітету ІІХФ Крістер Енглунд.





В ході лекції спікери багато говорили про ефективність шведської системи підготовки хокеїстів, мотивацію юних гравців, масовість жіночого хокею та національну програму розвитку хокею.

За словами Андерса Ларссона, в Швеції працює загальнонаціональна хокейна програма "Вчимося грати", яка включає в себе повноцінний план тренувань з розкладом занять і докладним описом вправ, обов'язкові курси підвищення кваліфікації для тренерів, посібники для впровадження в клубних системах і ряд рекомендацій для батьків юних хокеїстів.

Федерація хокею Швеції також розробила систему освіти тренерських кадрів для того, щоб абсолютно всі наставники мали базовий рівень тренерської підготовки.

До того ж, в штаті федерації є 11 регіональних інструкторів, чиє завдання полягає в тому, щоб підвищувати професійний рівень тренерів, які працюють з гравцями. Протягом року вони двічі відвідують кожен молодіжний клуб Швеції, яких в країні близько 350, щоб сприяти розвитку тренерських кадрів.

Один з основних моментів, на яких неодноразово загострював увагу Андерс Ларссон - необхідність всебічного розвитку гравців не тільки як спортсменів, але і як особистостей. Завдання дитячого хокею в Швеції - прищепити любов до гри, а не навантажити малюків відповідальністю за результат.

Плюс до всього, Федерація хокею Швеції ініціювала ряд проектів по утриманню дітей в спорті: розвиток жіночого хокею для дівчаток 10-14 років, перегляд системи підготовки тренерських кадрів і грамотність фізичного розвитку.

Після закінчення семінару Андерс Ларссон поспілкувався з українськими дитячими тренерами та спортивними менеджерами, відповівши на всі питання.

Важливість розвитку дитячого хокею в Україні зазначив виконавчий директор УХЛ Олексій Брага:

- Ми дуже раді вперше в Україні провести семінар, який дозволив українським тренерам і менеджерам перейняти досвід роботи однієї з провідних хокейних держав. Ми вдячні нашим міжнародним колегам за візит і насичену лекцію і впевнені, що ці знання допоможуть нашим тренерам у вихованні майбутнього покоління.

Ми хочемо і далі розвивати дитячий хокей в Україні і це тільки перший крок на цьому шляху. Так що сподіваємося, що подібні семінари стануть доброю традицією.

Таким чином лекцію відвідали тренери та керівники ДЮСШ з Білої Церкви, Вінниці, Дніпра, Дружківки, Києва, Кременчука, Кривого Рогу, Луцька, Харкова та Херсона. Всього на семінарі було понад 70 учасників.