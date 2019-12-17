 Коноплянка: Ми не були готові до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Коноплянка: Ми не були готові до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:50 96 0
Коноплянка: Ми не були готові до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар був не готовий грати у плей-оф Ліги чемпіонів та має більше шансів на успіх у Лізі Європи.

Про це розповів  півзахисник Євген Коноплянка.

  Важливо: Манчестер Сіті цікавиться гравцем Шахтаря 

"Може, це й на краще. Можливо, ми не були готові до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Буде правильніше, якщо ми дійдемо до півфіналу Ліги Європи. Це буде приємніше, ніж вилетіти в 1/8. Потрібно позитивно дивитися на речі і прагнути якомога далі пройти у Лізі Європи. У першій частині сезону "Шахтар" провів більше хороших ігор, ніж негативних ", - сказав Коноплянка.

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