Коноплянка: Ми не були готові до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Шахтар був не готовий грати у плей-оф Ліги чемпіонів та має більше шансів на успіх у Лізі Європи.

Про це розповів півзахисник Євген Коноплянка.

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"Може, це й на краще. Можливо, ми не були готові до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Буде правильніше, якщо ми дійдемо до півфіналу Ліги Європи. Це буде приємніше, ніж вилетіти в 1/8. Потрібно позитивно дивитися на речі і прагнути якомога далі пройти у Лізі Європи. У першій частині сезону "Шахтар" провів більше хороших ігор, ніж негативних ", - сказав Коноплянка.