Гвардіола відсвяткував завершення сезону в Англії запальним танцем

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола весело відсвяткував завершення сезону в Англії.

Про це повідомила ведуча Манчестер Сіті у Twitter.

Іспанський фахівець на урочистому вечорі з нагоди завоювання всіх трофеїв (чемпіонат, кубок і кубок ліги) на внутрішній арені станцював і заспівав разом з групою.

When you have just won the first ever domestic treble 😂🏆🏆🏆🏆💙😍🙏🏽 #FOURMIDABLES pic.twitter.com/ypsjWfOd9Y