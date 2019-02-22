Кому належать букмекерські контори в Україні

Гральний бізнес процвітав завжди в багатьох країнах світу. Навіть багато століть назад люди любили сперечатися на погоду, скачки і інші події. У сучасному світі гемблінг регулюється законодавством, і кожна країна має свої закони щодо беттінгової діяльності. Як йдуть справи з Україною і кому належать букмекерські контори?

Історія беттінга в Україні

Щоб доступно пояснити ситуацію і відповісти на це питання, потрібно розглянути історію букмекерства в Україні. Спочатку з 1991 року в країні працював тільки тоталізатор Спортпрогноз. Його запустила компанія МСЛ, яка і зараз присутня на українському ринку.

Через кілька років на українському ринку з'явився явний лідер - букмекер Паріматч. Він активно розвивав мережу наземних відділень в Києві, а пізніше почав освоювати інші міста. Всього за пару років компанія досягла піку популярності. У 2004 році букмекер запустив власний сайт. Тепер кожен охочий міг грати прямо у себе вдома. Також, одночасно працював букмекер Марафон. Це теж цілком успішна компанія, але за кількістю гравців вона поступалася своєму головному конкуренту.

Складно було знайти негативні відгуки про БК Паріматч, адже гравців повністю влаштовувала ця компанія з її широкою лінією, розвиненою мережею відділень і іншими унікальними пропозиціями. Сьогодні цей букмекер також популярний, але ось законність його дії в Україні під питанням. Ви, напевно, знаєте, що азартні ігри в країні заборонені. У цьому питанні також слід розібратися.

Заборона на азартні ігри

Кардинально змінилася ситуація у 2009 році. Був підписаний закон "Про заборону грального бізнесу". Тепер діяльність букмекерських компаній, казино, ігрових автоматів, симуляторів стала забороненою. Можливо, Ви пам'ятаєте, як в той час активно проводилися рейдерські атаки. До них підключалися активісти.

Після такого пресингу, багато компаній покинули ринок і вийшли на міжнародний рівень. Попри це, любителі азарту завжди знайдуть місце, де їм грати. Тим більше, інтернет не був у ті роки дивиною. Велика частина гравців почала укладати ставки в режимі онлайн. До речі, в законах не прописано санкції проти гравців. Тому багато беттори продовжили свій шлях на сайтах букмекерських компаній. Між іншим, багато хто з них в Росії працюють прозоро і легально. Дізнатися про специфіку гри в Росії Ви можете на спортивному сайті https://stavka365.com/ .

До речі, в будь-якому законі є свої поправки. Наприклад, азарт заборонили, але лотерею ні. Тому чотири українські компанії після 2009 року отримали ліцензію на проведення лотереї. Серед них - відомий Фаворит-Спорт і Спортліга, працювали вони від імені Української національної лотереї та МСЛ.

Сьогодні в Україні беттинг існує. За деякими даними нелегальні букмекери за один місяць роблять оборот в розмірі 100 мільйонів доларів! Кому ж вони належать?

Так кому ж належать букмекерські контори?

Поговоримо про великих операторів, які у всіх на слуху:

● Фаворит-Спорт;

● Паріматч;

● Фанспорт;

● Спортліга.

Почнемо з відомої в Україні компанії Фаворит-Спорт, яка зареєстрована на Антильських островах. У реєстрі вказано, що дана компанія надає послуги "лотерея-тото" і належить "Української національної лотереї". Тому її діяльність цілком легальна.

До речі, власником компанії вважається Сергій Пінчіч, який негласно є партнером Олександра Турчинова. Цілком можливо, що разом вони сприяли введенню санкцій у 2015 році проти відомих операторів Патріот і МСЛ. В результаті, Фаворит-Спорт став свого роду монополістом.

Попри це, на пункти приймання ставок здійснюються рейдерські атаки. Були моменти, коли сайт блокували. Звичайно, гравців це не зупиняє. Вони продовжують грати на дзеркальних сайтах-близнюках, адреса яких можна дізнатися у саппортів.

Компанія Парі Матч також має ліцензію Кюрасао. Найцікавіше - це її статус, адже вона не є лотерей. Попри це, в реєстрі її назва фігурує. Крім цього, букмекер є спонсором футбольної Прем'єр Ліги, а також підтримує змагання з хокею та інших видів спорту. Власники - Едуард Швіндлерман і Тетяна Білоруська.

Дивує той факт, що, попри спонсорування, у квартирі одного із засновників був проведений обшук. Сам Швіндлерман стверджує, що не має відношення до відомого сайту Паріматч. Погодьтеся, історія досить заплутана.

У сусідніх країнах у Паріматч проблем немає. Компанія має білоруську ліцензію, а також ліцензію ФНС Росії. У цих країнах букмекер активно приймає парі на своїх офіційних сайтах. Гравці можуть використовувати зручний додаток Паріматч, щоб в будь-якому місці мати доступ до свого облікового запису.

Відзначимо і компанію Фанспорт, це новий гравець на ринку українського гемблінгу. Зареєстровано контору в Кюрасао, працює з 2016 року. Ця назва в реєстрі відсутня. Значить, вона не відноситься до лотерей. Компанія є партнером київського клубу Динамо, але при цьому її справою займається СБУ. Прізвище власника назвати складно, адже в цій графі вказана компанія з Антильських островів Fan Betting N.V.

Спортліга також потрапила під санкції і є нелегальною в Україні. Однак гравці продовжують битися об заклад в наземних відділеннях і в інтернеті. За деякими даними, власниками на даний момент є акціонери Альфа-Груп, але компанія цей факт заперечує.

Як Ви бачите, ситуація на ринку Україні неоднозначна. Якщо Ви любите ризик, тоді можете робити ставки в конторах, а якщо немає - чекайте закону про легалізацію грального бізнесу!

Джерело - Чемпіон.