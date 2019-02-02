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Челсі - Гаддерсфілд: дивитися онлайн 02.02.2019

Сьогодні 11:46 188 0
Челсі - Гаддерсфілд: дивитися онлайн 02.02.2019

Дивитися онлайн матч АПЛ Челсі - Гаддерсфілд. Початок - о 17:00.

Матч Челсі - Гаддерсфілд дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

 Актуально: Футбол 1 онайн — дивитися пряму трансляцію

У минулому турі Челсі зганьбився, програвши Борнмут з ​​рахунком 0:4. Команда Мауріціо Саррі нічого не показала на полі суперника, м'яч рідко доходив до Гонсало Ігуаїна, який дебютував в АПЛ, а в захисті у Челсі не було порядку зовсім. В результаті Борнмут граючи зовсім другим номером зміг знищити  статусних гостей.

Через дві поразки Челсі спустився на п'яте місце й очевидно, що в другій частині сезону в синіх буде стояти питання попадання в ТОП-4, адже з такими результатами та грою навряд чи можна розраховувати на більше.

Гаддерсфілд відчуває більш глобальні проблеми. Тер'єри замикають таблицю АПЛ і на 11 очок відстають від рятівного 17-го рядка. Команда буквально однією ногою в Чемпіоншипі. Як екстрений захід - змінений тренер - Девід Вагнер вирішив піти, не чекаючи кінця сезону, і його замінив Ян Сіверт, який працював до цього в другій команді дортмундської Боруссії, як і Вагнер. Але навряд чи це додасть потужності та перспектив для Гаддерсфілда.

Актуально: Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Пряма трансляція матчу Челсі - Гаддерсфілд онлайн, відбудеться на телеканалі Футбол 2. Він платний і доступний для перегляду далеко не скрізь. Тоді де дивитися онлайн матч в прямому ефірі? На платформі OLL.tv, де є, як онлайн-трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 в HD-якості в прямому ефірі. Єдині два футбольні телеканали, де можна матч Челсі - Гаддерсфілд онлайн дивитися онлайн в Україні.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень.

Нагадаємо, що матч Челсі - Гаддерсфілд дивитися онлайн можна починаючи з 17:00.

Джерело - Чемпіон.

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