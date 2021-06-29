Стала відома заявка збірної України на матч зі Швецією

Матч розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції наставник збірної України Андрій Шевченко може розраховувати на всіх гравців, окрім Олександра Зубкова.

Про це повдіомляє пресслужба УАФ.

Вінгер не потрапив в заявку на матч, проте є в списку тих, хто тренується і продовжує відновлюватися.

25 гравців, які тренувалися перед матчем зі Швецією.

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Безус, 19. Артем Бєсєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.