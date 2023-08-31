Хейні: Ломаченко відправився у лікарню після бою зі мною

Джерело - Чемпіон.
Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) відправився у лікарню після бою проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО).
Про це розповів сам американський боксер.
"Лома відправився у лікарню після бою. Але вони не хочуть, щоб ви це знали", - написав Хейні.
Нагадаємо, що Девін переміг українця одноголосним рішенням суддів.
Do yo homework.. Loma went the hospital after the fight. But they don’t want you to know that 🫣 https://t.co/nbjmPvtB1G— Devin Haney (@Realdevinhaney) August 30, 2023