Хейні: Ломаченко відправився у лікарню після бою зі мною

Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) відправився у лікарню після бою проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

Нагадаємо, що Девін переміг українця одноголосним рішенням суддів.

Do yo homework.. Loma went the hospital after the fight. But they don’t want you to know that 🫣 https://t.co/nbjmPvtB1G