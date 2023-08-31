Хейні: Ломаченко відправився у лікарню після бою зі мною

Хейні зробив репост відео з бою, де було написано: "Робота Хейні по корпусу стала ключовою у захисті абсолютного титулу проти Ломаченка".

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) відправився у лікарню після бою проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Лома відправився у лікарню після бою. Але вони не хочуть, щоб ви це знали", - написав Хейні.

Нагадаємо, що Девін переміг українця одноголосним рішенням суддів.