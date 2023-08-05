Пол та Діаз провели фінальну битву поглядів напередодні бою

Джерело - Чемпіон.
Боєць ММА Нейт Діас та блогер Джейк Пол (7-1, 6 КО) провели фінальну битву поглядів.
Про це повідомляє DAZN.
Під час церемоніальної процедури зважування Пол показав вагу 83,91 кг, а Діаз - 83,86 кг.
🥊 @jakepaul: 185 pounds— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 4, 2023
🥊 @NateDiaz209: 184.9 pounds#PaulDiaz is LIVE on DAZN PPV on August 5 🔥@MostVpromotions | @realfightinc | @celsiusofficial | #CELSIUSLiveFit | #CELSIUSBrandPartner pic.twitter.com/tWVtjNnQng
Бій відбудеться 5 серпня в Далласі.
Для Діаза цей поєдинок стане дебютом у професійному боксі.
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