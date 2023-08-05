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Пол та Діаз провели фінальну битву поглядів напередодні бою

Бій відбудеться 5 серпня в Далласі
Сьогодні 15:00 198 0
Пол та Діаз провели фінальну битву поглядів напередодні бою
#Джейк Пол, #Нейт Діас

Джерело - Чемпіон.

Боєць ММА Нейт Діас та блогер Джейк Пол (7-1, 6 КО) провели фінальну битву поглядів.

Про це повідомляє DAZN.

Під час церемоніальної процедури зважування Пол показав вагу 83,91 кг, а Діаз - 83,86 кг.

Бій відбудеться 5 серпня в Далласі.

Для Діаза цей поєдинок стане дебютом у професійному боксі.

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