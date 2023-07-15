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Постол та Родрігес показали однакову вагу напередодні бою

Бій відбудеться 16 липня
Сьогодні 09:25 212 0
Постол та Родрігес показали однакову вагу напередодні бою
#Віктор Постол

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівсередньої ваги Віктор Постол (31-4, 12 KO) та домініканець Елвіс Родрігес (14-1-1, 12 KO) пройшли зважування перед поєдинком.

Елвіс показав 64,3 кг, Постол - 64,2 кг.

Бій відбудеться в ніч на 16 липня у Лас-Вегасі в андеркарді Френк Мартін - Артем Арутюнян. Це буде 10-раундовий поєдинок.

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