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Мартінес нокаутував Батісту та захистив чемпіонський титул

Мексиканський боєць завершив поєдинок достроковою перемогою
Сьогодні 12:54 159 0
Мартінес нокаутував Батісту та захистив чемпіонський титул
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон за версією WBC у найлегшій вазі мексиканець Хуліо Сесар Мартінес (20-2, 15 КО) провів успішний захист титулу, здобувши дострокову перемогу над панамцем Роналом Батістою (15-3, 9 КО).

У сьомому раунді Батіста все ж опинився на канвасі, але рефері нокдаун не зарахував.

Розв'язка поєдинку настала в 11-му раунді, коли Мартінес приголомшив опонента, затиснув його біля канатів і почав добивати, після чого рефері зупинив бій.

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