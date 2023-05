Чемпіон за версією WBC у найлегшій вазі мексиканець Хуліо Сесар Мартінес (20-2, 15 КО) провів успішний захист титулу, здобувши дострокову перемогу над панамцем Роналом Батістою (15-3, 9 КО).

У сьомому раунді Батіста все ж опинився на канвасі, але рефері нокдаун не зарахував.

Розв'язка поєдинку настала в 11-му раунді, коли Мартінес приголомшив опонента, затиснув його біля канатів і почав добивати, після чого рефері зупинив бій.

Julio Cesar Martinez STOPS Ronal Rolando Batista with a big flurry of punches. 👊💥#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/xa5x1mD0Ls