Колишній чемпіон світу з Німеччини знову засуджений до тюремного ув'язнення

На цей раз його визнали винним у ухиленні від сплати податків та порушенні антидопінгових правил

Колишній чемпіон світу в середній вазі німець Фелікс Штурм (43-6-3, 18 КО) отримав новий тюремний термін.

Про це повідомляє Bild.

Його визнали винним в ухиленні від сплати податків і порушення антидопінгового законодавства. Покарання - 2 роки та 4 місяці в'язниці.

Відзначимо, що справа проти Штурма відкрили в 2019 році, коли Фелікс вже перебував 8 місяців у в'язниці. Тоді йому пред'явили звинувачення в ухиленні від сплати податків на суму 5,8 млн євро, але пізніше їх скоротили до 1 млн євро. Звинувачення у вживанні допінгу стосуються бою Штурма проти росіянина Федора Чудінова в 2016 році.

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