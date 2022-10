Чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) прокоментував суддівство у бою Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) проти Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).

Відповідний пост він написав у Твіттері.

117 111 that’s crazy the first was close enough to be a draw