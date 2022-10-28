Блогер Пол та ексчемпіон UFC Сілва пройшли церемонію зважування

Джерело - Чемпіон.
Відеоблогер Джейк Пол та ексчемпіон UFC Андерсон Сілва пройшли церемонію зважування.
Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.
Обидва бійці вклалися в необхідну вагу - 84,8 кг.
Бій відбудеться в ніч на 30 жовтня.
Результати зважування:
Джейк Пол - 84,6 кг, Андерсон Сілва - 84,4 кг
⚖️ Jake Paul vs Anderson Silva weigh-in results (187lbs catchweight limit):— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 28, 2022
🇺🇸 Jake Paul - 186.5lbs
🇧🇷 Anderson Silva - 186.1lbs
✅ All set for tomorrow night.