Блогер Пол та ексчемпіон UFC Сілва пройшли церемонію зважування

Відеоблогер Джейк Пол та ексчемпіон UFC Андерсон Сілва пройшли церемонію зважування.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Обидва бійці вклалися в необхідну вагу - 84,8 кг.

Бій відбудеться в ніч на 30 жовтня.

Результати зважування:

Джейк Пол - 84,6 кг, Андерсон Сілва - 84,4 кг

