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Блогер Пол та ексчемпіон UFC Сілва пройшли церемонію зважування

Сьогодні 22:02 244 0
Бій відбудеться в ніч на 30 жовтня
Блогер Пол та ексчемпіон UFC Сілва пройшли церемонію зважування
#Джейк Пол, #Андерсон Сілва

Джерело - Чемпіон.

Відеоблогер Джейк Пол та ексчемпіон UFC Андерсон Сілва пройшли церемонію зважування.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Обидва бійці вклалися в необхідну вагу - 84,8 кг.

Бій відбудеться в ніч на 30 жовтня.

Результати зважування:

Джейк Пол - 84,6 кг, Андерсон Сілва - 84,4 кг

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