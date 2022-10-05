Стало відомо, коли Усик має намір провести бій з Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик хоче провести поєдинок із володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас в інтерв'ю YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

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"Усик мотивований, готовий провести великий бій. Сподіваюся, що в лютому ми вийдемо на ринг із Тайсоном Ф'юрі. Це наш план – провести цю велику уніфікацію, історичний поєдинок".

"Ф'юрі хитало з боку в бік протягом усієї кар'єри, а не тільки минулого тижня. Він непередбачуваний. Ніколи невідомо, що він робитиме. То він іде на пенсію, то повертається, то хоче битися з Усиком, то з Джошуа, а тепер з'явився ще й Мануель Чарр, Я не знаю, що відбувається. Цей хлопець на своїй хвилі", - сказав Клімас.