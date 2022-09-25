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Шатернікова: Газпром пропонує фінансувати участь українців в змаганнях під егідою Міжнародної федерації боксу

Сьогодні 16:40 337 0
Шатернікова: Газпром пропонує фінансувати участь українців в змаганнях під егідою Міжнародної федерації боксу
#Аліна Шатернікова

Джерело - Telegraph.

IBA є повністю "конторою" прокремлівських посіпак на чолі з путіністом Кремльовим та генеральним спонсором Газпром. 

Про це заявила віцепрезидентка Ліги професійного боксу України та колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова.

"Призупинка членства Федерації боксу України в IBA згідно рішення Ради директорів IBA ще раз підтверджує той факт, що на сьогодні IBA є повністю "конторою" прокремлівських посіпак на чолі з путіністом Кремльовим та генеральним спонсором Газпром. 

Неприємно про це казати, але речі потрібно називати своїми іменами, і не шукати виправдань бездіяльним "спостерігачам за ситуацією" з колись поважних боксерських країн.

Детально поясню логіку. Причину, яку називає IBA щодо призупинки членства ФБУ - "due to Government interference" ("через втручання уряду" - прим. Tribuna.com).

Рада директорів IBA не визнає легітимного рішення Міністерства Юстиції України щодо нового складу керівництва, бо досі вважає саме пана Продівуса президентом ФБУ.

Тобто Міжнародна асоціація боксу не визнає законне рішення центрального державного органу виконавчої влади України. Чи не нагадує вам це щось?

Коли вбивця та міжнародний преступник володимир путін не визнає державності нашої країни та діючої влади, яку обрав народ України. Паралелі зрозумілі. 

Цинізм ще в тому, що IBA пропонує підтримувати українських атлетів, в том числі їх участь в міжнародних змаганнях. Що мається на увазі простими словами: Газпром пропонує фінансувати участь українських атлетів в міжнародних змаганнях під егідою IBA. 

Генератор грошей для війни проти України та українського народу пропонує "підтримку" українським боксерам. Вибачте за грубе висловлювання, тільки б###і, безхребетні атлети та їх тренери можуть прийняти таку "пропозицію" від Газпрому. 

Сумно бачити, як колись потужні національні федерації інших країн прогнулися під Кремльова та компанію. Сумно бачити, як колишній керівник ФБУ продовжує бути частиною кремльовскої банди під головуванням "товарища Кремльова", - сказала Шатернікова.

Нагадаємо, що IBA відмовилась проводити перевибори президента всупереч рішенню CAS. Російський функціонер Умар Кремльов зберіг посаду президента.

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