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Ф’юрі заперечує переговори про бій проти Усика або Джошуа

Сьогодні 19:55 135 0
Ф’юрі заперечує переговори про бій проти Усика або Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) заперечує, що веде перемовини з приводу поєдинку проти переможця реваншу між Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Для мене це новина! Найбільший вкид сміття усіх часів!" - написав Ф’юрі.

Реванш Усик - Джошуа, найімовірніше, відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що Ф’юрі після нокауту Ділліана Вайта у квітні повідомив, що завершує кар’єру. 

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