Ф’юрі заперечує переговори про бій проти Усика або Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) заперечує, що веде перемовини з приводу поєдинку проти переможця реваншу між Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Для мене це новина! Найбільший вкид сміття усіх часів!" - написав Ф’юрі.

This is all news to me! Biggest load of rubbish ever! https://t.co/DitcHKIKr4 — TYSON FURY (@Tyson_Fury) June 11, 2022

Реванш Усик - Джошуа, найімовірніше, відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що Ф’юрі після нокауту Ділліана Вайта у квітні повідомив, що завершує кар’єру.