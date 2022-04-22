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Ф'юрі про поєдинок з Вайтом: Це найпопулярніший бій в історії нашого спорту

Сьогодні 19:01 147 0
Циганський король розповів про майбутній бій за чемпіонський тутул
Ф'юрі про поєдинок з Вайтом: Це найпопулярніший бій в історії нашого спорту
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - BoxingScene.

Бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, КО 22) та Ділліаном Вайтом (28-2-0, КО 19) має стати найпопулярнішим в історії.

Про це заявив "Циганський король" непередодні бою.

"Знаєте, чесно кажучи, приємно бачити Ділліана після такого довгого проміжку часу. Думаю, що востаннє я його бачив у 2015 році на поєдинку з Володимиром Кличком. З того часу я його не бачив. Відтоді минуло сім років. Ми професіонали. Нам обом платять цілий статок за бій", - заявив чемпіон.

  АктуальноФ’юрі виявився важчим за Вайта напередодні бою

"Чи потрібен нам увесь цей галас? Ні. Бій уже продано? Так. Чи я щасливий і чи пишаюся тим, що ми зробили? Так. Усе говорить саме за себе. Це найпопулярніший бій в історії нашого спорту, а Ділліан навіть не прийшов на прес-конференцію, щоб спричинити весь цей хаос", – сказав Ф’юрі.

Бій відбудеться в ніч із суботи на неділю, 24 квітня в рамках вечора боксу на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

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