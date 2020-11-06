The Ring не включив Усика до ТОП-10 у суперважкому дивізіоні

Українець перебуває на четвертій сходинці рейтингу поза вагових категорій

Перемога Олександра Усика (18-0, 13 KO) над Дереком Чісорою (32-10, 23 KO) не справила враження на експертів.

Про це повідомляє The Ring.

Українець, незважаючи на одноголосну перемогу за очками, не ввійшов до рейтингу суперважкої ваги за версією журналу.

При цьому Усик зберіг четверте місце в рейтингу поза вагових категорій, де поступається тільки Саулом Альваресом, Наоя Іноуе і Теренсу Кроуфорд. А ось в суперважкому дивізіоні до ТОП-10 він не потрапляє.

Рейтинг в суперважкій вазі:

Чемпіон: Тайсон Ф'юрі

1. Ентоні Джошуа

2. Деонтей Вайлдер

3. Олександр Повєткін

4. Ділліан Вайт

5. Луїс Ортіс

6. Енді Руїс-молодший

7. Джозеф Паркер

8. Майкл Гантер

9. Оскар Рівас

10. Кубрат Пулєв

Нагадаємо, Гірн назвав умову бою Джошуа - Усик.