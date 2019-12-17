Вдова Дадашева подала позов до Атлетичної комісії

Дадашев помер в США 23 липня.

Вдова російського боксера Максима Дадашева Єлизавета Апушкіна подала позов у США до Атлетичної комісії штату Меріленд з вимогою компенсації.

Дадашев помер в США 23 липня. Причиною смерті 28-річного спортсмена стали травми, отримані під час бою за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією IBF у вазі до 63,5 кг з пуерторіканцем Субріелем Матіасом, що пройшов у Оксон-Хіллі 20 липня.

Актуально: Росіянин помер від травм отриманих під час поєдинку

У 11-му раунді поєдинку з Матіасом Дадашев пропустив багато ударів, через що команда російського спортсмена прийняла рішення зупинити бій, щоб поберегти здоров'я боксера. Після бою Дадашева стало погано, він втратив свідомість. Росіянина в критичному стані доставили в лікарню, де йому було діагностовано важкий набряк мозку. Спортсмену провели трепанацію черепа, але він помер через кілька днів.