 Американський чемпіон пообіцяв Ломаченку проблеми в бою з Лопесом | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Даяна Ястремська визнана тенісисткою року в Україні
Сьогодні 15:22 276 1
Мотор переграв Войводіну у перенесеному матчі SEHA-Ліги
Вчора 22:20 785
Барселона - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 10 туру Ла-Ліги. LIVE
Вчора 17:01 1081
Мораес - найкращий гравець 18-го туру УПЛ
Вчора 15:30 339
Баєр зіграє з Порту, Рома прийме Гент. Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи
Вчора 14:35 1440
Шахтар зіграє із Бенфікою в 1/16 Ліги Європи
Вчора 14:28 1434
Визначився найкращий тренер 18 туру УПЛ
Вчора 13:48 680
Боруссія зіграє із ПСЖ, Реал зустрінеться із Манчестер Сіті. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 13:22 2281
Зозуля: Вони мене ображають, бо я приймаю душ кожного дня і вмію читати
Вчора 12:45 4673 2
Стало відомо, скільки Гвоздик заробив в 2019 році
Вчора 12:17 2691
Блоги
Він геній боксу. Василь Ломаченко схарактеризував свого батька
Він геній боксу. Василь Ломаченко схарактеризував свого батька Valeriy Ruchka
14.12.2019 12:45 800
Це варто побачити. Різатдінова і Бех-Романчук знялися для чоловічого журналу
Це варто побачити. Різатдінова і Бех-Романчук знялися для чоловічого журналу Valeriy Ruchka
14.12.2019 12:09 1462
Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: легендарному українському тренеру виповнилося 55
Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: легендарному українському тренеру виповнилося 55 Valeriy Ruchka
14.12.2019 10:49 1348
Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка
Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка Андрій Твердохліб
13.12.2019 14:33 1452
Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч
Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч Андрій Твердохліб
13.12.2019 13:17 1407
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:50 Футбол Коноплянка: Ми не були готові до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 80
17:30 Бокс Американський чемпіон пообіцяв Ломаченку проблеми в бою з Лопесом 293
17:10 Баскетбол Триочковий Михайлюка у матчі проти Вашингтона 173
16:50 Блог Підсумки етапу Кубка світу у Гохфільцені 174
16:30 Футбол Шахтар - Бенфіка: квитки уже в продажу 308
16:10 Футбол Карпати планують продати одразу кількох легіонерів 518
15:50 Бокс Український співак написав пісню на слова Усика 429
15:30 Футбол Зоря запланувала три передсезонних збори 302
15:22 Теніс Даяна Ястремська визнана тенісисткою року в Україні 276 1
15:13 Біатлон Кубок світу. Ансі: розклад етапу 575
15:10 Футбол У Китаї заборонили згадувати Арсенал 402
14:50 Футбол Збірна України U-21 зіграє проти Італії 384
14:30 Футбол Луніним цікавляться клуби Ла-Ліги та чемпіонату Португалії 715
14:10 Бокс Українець Хегай проведе бій проти Фултона 280
13:50 Футбол Шацьких працюватиме з Хацкевичем у російському клубі 704
13:30 Футбол Михайличенко розкритикував уболівальників Динамо 1560 2
13:10 Футбол Манчестер Сіті цікавиться гравцем Шахтаря - журналіст 772
12:50 Блог Неймовірне виконання гімну України Тіною Кароль перед матчем УПЛ 482
12:30 Баскетбол ТОП-10 найкращих моментів дня НБА 243
12:10 Футбол Реал і Барселона перед Ель-Класіко житимуть в одному готелі 448
11:50 Блог Про жереб Шахтаря, перелякане Динамо, і скандал Зозулі - ТаТоТаке 404
11:30 Футбол УЄФА оштрафував Албанію за поведінку вболівальників 273
11:10 Теніс Світоліна і Ястремська претендують на нагороду WTA 343
10:50 Футбол Мілевський показав свою нову дівчину 2154
10:30 Бокс Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття 412

Американський чемпіон пообіцяв Ломаченку проблеми в бою з Лопесом

Сьогодні 17:30 293 0
Американський чемпіон пообіцяв Ломаченку проблеми в бою з Лопесом
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - espreso.tv.

На українця Василя Ломаченка чекають великі проблеми у бою за титул абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса зі США.

Про це сказав американський боксер Тімоті Бредлі.

"Йому доведеться скорочувати дистанцію. Ломаченку подобається такий тип поєдинку, але у Лопеса буде можливість вдарити його, тому що у Ломаченка короткі руки і він любить бути поблизу. Це справжній бій. Це не буде легкий бій для Ломаченка в будь-якому випадку. Це буде хороша бійка, я вам обіцяю. Я не можу дочекатися поєдинку", - сказав Бредлі.

Василь Ломаченко є чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Теофімо Лопес володіє титулом IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2020 року українець та американець зустрінуться у бою за титул абсолютного чемпіона світу.

Коментарі ()