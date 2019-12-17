Американський чемпіон пообіцяв Ломаченку проблеми в бою з Лопесом

Про це сказав американський боксер Тімоті Бредлі.

"Йому доведеться скорочувати дистанцію. Ломаченку подобається такий тип поєдинку, але у Лопеса буде можливість вдарити його, тому що у Ломаченка короткі руки і він любить бути поблизу. Це справжній бій. Це не буде легкий бій для Ломаченка в будь-якому випадку. Це буде хороша бійка, я вам обіцяю. Я не можу дочекатися поєдинку", - сказав Бредлі.