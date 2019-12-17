Американський чемпіон пообіцяв Ломаченку проблеми в бою з Лопесом

Джерело - espreso.tv.
Про це сказав американський боксер Тімоті Бредлі.
"Йому доведеться скорочувати дистанцію. Ломаченку подобається такий тип поєдинку, але у Лопеса буде можливість вдарити його, тому що у Ломаченка короткі руки і він любить бути поблизу. Це справжній бій. Це не буде легкий бій для Ломаченка в будь-якому випадку. Це буде хороша бійка, я вам обіцяю. Я не можу дочекатися поєдинку", - сказав Бредлі.
Василь Ломаченко є чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Теофімо Лопес володіє титулом IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2020 року українець та американець зустрінуться у бою за титул абсолютного чемпіона світу.