Джерело - Чемпіон.

Станом на 17 квітня в першій півсотні рейтингу WTA перебуває п'ять представниць України: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська і Леся Цуренко. Високі рейтингові місця дозволяють потрапляти в основну сітку престижних турнірів повз кваліфікацію, або ж навіть починати участь із другого кола.

Тому підрахунок рейтингових очок, а також перспективи їхнього здобуття чи втрати – важливий елемент професійного тенісу. Розберімося, скільки залікових балів необхідно в найближчі місяці захищати першій ракетці України – Еліні Світоліній.

Повернення на ґрунт у 2023-му

Квітень 2023 року став для Еліни часом повернення до виступів на великих турнірах після народження доньки. Зрозуміло, що вболівальники не вимагали від своєї улюблениці швидких перемог. І спочатку результати були очікувано низькими:

виліт у першому колі Чарльстона від казахстанки Юлії Путінцевої (до речі, завдяки тому швидкому програшу вже у 2024-му Світоліна поповнила очковий багаж на 59 пунктів, завершивши турнір у третьому колі);

програш румунці Александрі Ігнатік у другому колі ITF Chiasso у Швейцарії;

невдача проти землячки Лесі Цуренко в стартовому матчі престижного ґрунтового турніру в Римі.

Заради справедливості відмітимо, що Еліна програшні матчі віддавала в напруженій боротьбі – трьох сетах чи на тай-брейках. Був також вихід у півфінал челенджера в Сен-Мало, але там Світоліна програла першій гідній конкурентці – Слоан Стівенс.

Титульний успіх у Страсбурзі та вдалий Ролан Гаррос

Достатньо несподіваною стала перемога українки на турнірі WTA 250 у Страсбурзі. Для участі в цих змаганнях організатори видали Світоліній вайлд-кард, адже тоді вона перебувала лише в шостій сотні світового рейтингу. Так, можна говорити, що сітка для Еліни склалася достатньо вдало, потужних суперниць їй не випало.

Але у фіналі була отримана надзвичайно переконлива перемога над росіянкою Анною Блінковою (6:2, 6:3), що стало приємним подарунком для всіх українських уболівальників великого тенісу. Ця перемога принесла Еліні 280 рейтингових очок і вивела її з 508-ї рейтингової позиції у топ-200. Тепер ці бали треба буде захистити у 2024 році.

Французькі успіхи були продовжені на кортах Ролан Гаррос. Маючи лише день відпочинку після Страсбурга, Світоліна все ж таки виборола на Відкритому чемпіонаті Франції чотири перемоги, дійшовши до чвертьфіналу. На цьому шляху українка здобула вольову перемогу над тією ж Блінковою, а також переконливо довела свою майстерність у матчі проти іншої росіянки – Дар'ї Касаткіної.

У чвертьфіналі Світоліна поступилася другій сіяній білорусці Аріні Соболенко (4:6, 4:6). Вихід у таку високу стадію ґрунтового турніру серії Grand Slam приніс Еліні 430 рейтингових очок, завдяки яким у другій половині червня вона вже входила в топ-100 світового рейтингу WTA.

Неочікуваний півфінал Вімблдона

Виїзд у Британію на трав'яні змагання розпочався з повного фіаско. У першому ж матчі в Бірмінгемі українка поступилася далеко не топовій суперниці – юній чешці Лінді Фругвіртовій. Здавалося, що до турнірів на цьому швидкому покритті Еліна ще була не готовою. Але, можливо, тривалий червневий відпочинок надав Світоліній достатньо сил.

Адже починаючи з 3 липня наша тенісистка здобула п'ять поспіль перемог на Вімблдоні, поступившись лише в півфіналі. Програла Еліна майбутній переможниці змагань чешці Маркеті Вондроушовій. Вихід в 1/2 турніру Ґрендслема приніс українці ще 780 залікових балів. Завдяки ним вона на 11 очок випередила Ангеліну Калініну і посіла в рейтингу WTA 27-му позицію, знову ставши першою ракеткою України.

Очікування від виступів на ґрунті й траві у 2024-му

Отже, період квітня-липня 2023-го став для Світоліної достатньо продуктивним у рейтинговому плані: вона піднялася з шостою сотні до третього десятка найпрестижнішого табеля про ранги. Здобуток дійсно разючий. Але реалії професійного спорту достатньо жорстокі – будь-які позиції в конкурентних рейтингах треба підтверджувати постійною наполегливою працею, боротьбою, перемогами.

Що ж нам чекати від Еліни в найближчі чотири місяці, поки будуть тривати ґрунтовий та трав'яний відтинки тенісного сезону-2024? Підіб'ємо очковий підсумок. Першій ракетці України доведеться захищати такі рейтингові здобутки:

280 очок – Страсбург;

430 – Ролан Гаррос;

780 – Вімблдон.

І питання стоїть не тільки в тому, що захищати, але й від кого. У новому рейтингу на початку минулого тижня Еліну обігнала американка Даніель Роуз Коллінз, яка в неймовірному стилі у свої 30 років виграла два турніри поспіль. При цьому перемогла і на харді, і на ґрунті. Найближчим часом небезпеку 18-му місцю Світоліної можуть складати Емма Наварро, Вероніка Кудерметова та Каролін Гарсія.

З іншого боку, чому б нам не помріяти про вдалий виступ нашої фаворитки на ґрунтових кортах? До 16-ї сходинки Еліні всього якихось 100 очок. При цьому треба обійти двох росіянок – Людмилу Самсонову і Єкатерину Алєксандрову, які не те щоб дуже вдало виступають на глиняних майданчиках.

Зрозуміло, що багато залежатиме від стану здоров'я Світоліної. На початку року її достатньо сильно турбували болі в спині. У Чарльстоні Еліна виступала з бандажем на правому гомілкостопі. У програному матчі проти Елізе Мертенс було очевидно, що українці банально не вистачило функціоналки на два поєдинки протягом доби. Тому багато що буде залежати від розумного вибору турнірів, у яких Еліна братиме участь. Перевантажувати себе великою кількість змагань, вважаємо, недоцільно, навіть коли вкрай необхідні рейтингові здобутки.

У будь-якому разі будемо вболівати за Еліну кожен раз, коли вона виходитиме на корт. Чекаємо красивої, розумної, потужної гри, на яку вона здатна. Сподіватимемося на покращення функціонального стану нашої тенісистки й на уникнення нових пошкоджень.

Андрій Зуєв, Чемпіон

Фото: Instagram Еліни Світоліної

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