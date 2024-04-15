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Усик підтримав відомого ветерана, якого врятували на Донеччині

Віктор Мірошниченко виграв чемпіонат Європи з боксу в 1981 році, а на Олімпіаді-1980 здобув срібну медаль.
Сьогодні 19:16 Максим Розенко 146 0
Усик підтримав відомого ветерана, якого врятували на Донеччині
#Олександр Усик, #Віктор Мірошниченко

Джерело - благодійний фонд “Схід SOS”.

Чемпіон світу Олександр Усик зателефонував по відео знаному в минулому боксеру Віктору Мірошниченку, якого в березні 2024 року врятувала з Мирнограда на Донеччині команда благодійного фонду "Схід SOS".

Дізнавшись про складну долю ветерана, Усик вирішив його трохи підбадьорити.

Нагадаємо, зараз Олександр перебуває в тренувальному таборі, де готується до бою з британцем Тайсоном Ф’юрі. Мегафайт повинен відбутися 18 травня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.   

Карколомна історія життя та евакуації 64-річного Віктора Мірошниченка була нещодавно викладена у спільній публікації фонду з Радіо.Свобода.  На Олімпійських іграх-1980 Віктор, який виступав у ваговій категорії до 51 кг, дійшов до фіналу та став у підсумку срібним призером. Історія повторилася на чемпіонаті світу в Мюнхені-1982. А між цими турнірами Мірошниченко впевнено виграв чемпіонат Європи в Тампере-1982.

Під час своєї активної спортивної кар’єри Віктор жив та тренувався у Донецьку. До цього навчався в технікумі в Селидовому. Життя після спорту у Віктора не склалося. Він змінив безліч професій, працював навіть м’ясником на ринку. З дружиною розійшовся і повернувся до рідного Українська, де його і застало повномасштабне вторгнення. Минулого року через побутову травму втратив мобільність, кілька місяців провів у лікарні в Селидового. В підсумку волонтери благодійного фонду "Схід SOS" вивезли його до Дніпра  

Зараз Віктор Мірошниченко проживає в транзитному шелтері у Дніпрі, облаштованому на базі Центра соціальної адаптації людей з інвалідністю "Океан Добра".

Фото: Радіо.Свобода

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