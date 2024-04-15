Без компромісів і шансів для суперника: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,21

Можливості, які варто використовувати.

Джерело - Чемпіон.

Поки решта клубів вищої ліги України свої матчі провели, ще 4 клуби УПЛ свої ігри завершать сьогодні. Й це той випадок, коли обидві гри привабливі для всіх, хто полюбляє полоскотати нерви. Чому ж ігри в Черкасах та Києві варті концентрації уваги?

ЛНЗ — Верес, дата проведення матчу — 15 квітня, час початку — 15:30 (за Києвом)

На перший погляд, протистояння черкасців та рівнян — дуель двох приблизно рівних за класом суперників, яких об'єднує ще й доволі схожий стиль. Якщо придивитися до останніх результатів і господарів, і гостей, легко помітити, що обидва колективи нерідко грають "низові" зустрічі. Втім, насправді перед нами клуби, достатньо різні за рівнем гри та можливостями.

Власне, потенціал сторін визначає становище клубів у турнірній таблиці. Якщо черкасці займають 9 сходинку й мають гарний запас міцності стосовно безпечної відстані від "небезпечної зони" — 7 балів, то рівняни стабільно знаходяться у самісінькому підвалі, й піднялися з низин до більш перспективних позицій, які дозволяють сподіватися уникнути прощання із УПЛ, не так давно. Так, в останніх іграх більш успішною командою був саме Верес — в "народного клубу" на дистанції в 5 попередніх ігор 2 перемоги (+2=1-2), а от ЛНЗ не знає смаку перемог уже протягом тих же 5 зустрічей (+0=3-2). Однак за цей період черкасці встигли відібрати очки в двох претендентів на медалі, коли спочатку вперлися рогом проти Дніпра-1, а потім зупинили ще й Динамо. А тому зробимо приємний для господарів висновок, хай наступні слова багато в чому й виглядають авансом — цей ЛНЗ за своїми можливостями є твердим середняком, а тому з Вересом шанси на перемогу в черкасців високі. Разом з тим, варто скористатися ще й притаманною обом колективам невисокою результативністю. Важко уявити, щоб на двох суперники забили більш як тричі.

Ставка: П1+ТМ (3,5) за 2,82

Металіст 1925 — Дніпро-1, 15 квітня, 18:00

Завершальним матчем 24-го ігрового кола буде поєдинок у Києві. Незважаючи на непросту ситуацію, в якій опинилися номінальні гості, насправді долю цієї зустрічі передбачити не так складно. Розбираємося, чому.

Звісно, головним "союзником" клубу з Харкова виглядає кадрова ситуація в таборі "дніпрян". Юрій Максимов не розраховує одразу на трьох надважливих на своїх позиціях виконавців. Ба, навіть більше — не боячись перебільшити, варто сказати, що на сьогодні Едуард Сарапій та два Олександри — Піхальонок та Філіппов, є незамінними на своїх позиціях. Чому ж у такому разі думки про світле майбутнє СК в цьому матчі мають такі ж стійкі позиції, як щоденне питання сходу й заходу сонця?

Насправді відповідь на поверхні. Нехай нас вибачать шанувальники "синьо-жовтих", але більш "мертвої" команди в УПЛ наразі нема. Те, що останню звитягу харків'яни святкували ще на початку листопада — півбіди. З Віктором Скрипником на чолі 1925-ті не те що стали грати гірше — складається враження, що виходячи на поле окремі футболісти колективу ніби роблять комусь велику послугу. А тим часом Металіст з приставкою із цифр падає нижче й нижче, а головний тренер чи то не бажає виносити на суд публіки реальний стан справ у команді, чи то дійсно вважає, що нічого страшного аж ніяк не відбувається.

За таких обставин навіть суттєво ослаблений кадрово Дніпро-1 зіграє з позиції сили. Варіанти ведення гри та доволі якісні кандидатури, які здатні зробити відсутність лідерів якщо не непомітною, то максимально безболісною, в Максимова є. То ж вибір на користь "чистої" перемоги фаворита напрошується.

Ставка: П2 за 1,85

Сумарний коефіцієнт: 5,21

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