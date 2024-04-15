Cage Warriors 171: від Великої Британії до України

171-ше шоу "Воїни в клітці" пройде 20 квітня в шотландському Глазго

Джерело - Чемпіон.

Провідна європейська організація MMA Cage Warriors з розкішним fight card уперше з 2013 року їде до Шотландії. На Braehead Arena буде спекотно.

Промоушен Cage Warriors Fighting Championship (CWFC) було засновано Дугі Труменом у 2001 році. Перший івент під назвою "Армагедон" відбувся 27 липня 2002 року в Лондоні. В наступні 8 років промоушен провів 38 івентів. 35 в Англії, 3 — в США. У 2010 році ірландець Грем Бойлан очолив Cage Warriors і розширив охоплення промоушену на континентальну Європу та Азію, влаштовуючи шоу в Англії, Ірландії, Йорданії, ОАЕ, Лівані, Бахрейні та Україні.

Шоу "Воїни в клітці: 46" відбулося в Києві в Stereo Plaza 23 лютого 2012 року. Саме у 2012 році чемпіоном Cage Warriors став легендарний Конор МакГрегор. Причому з паузою в декілька місяців ірландець примудрився стати чемпіоном відразу у двох дивізіонах — у напівлегкій та легкій вазі. А далі Конора чекала блискуча кар’єра в UFC. Ще один боєць, який засвітився в Cage Warriors — Артем Лобов, який з 16 років проживає в Ірландії. Артема українські фани боксу та ММА повинні пам’ятати по кулачному бою з Денисом Берінчиком у липні 2021 року в київському Палаці спорту. Українець у своєму дебютному офіційному бою на голих кулаках упевнено і яскраво переміг Лобова.

13 квітня 2013 року Cage Warriors пройшрв у Глазго. 11 років очікувань і провідний європейський промоушн повертається в найбільше місто Шотландії. У межах івенту Воїни в клітці представлять одне з найбільших своїх шоу в історії.

Зазначимо, що це вже шостий івент Cage Warriors у цьому році. Перший відбувся 23 лютого в Сан-Дієго (Каліфорнія, США). Другий та третій — у Манчестері 15 та 16 березня. Четвертий — у Лондоні 30 березня. П’ятий — у Дубліні 6 квітня. Цього разу, як і завжди, пряма трансляція шоу вестиметься на UFC Fight Pass.

Буде спекотно!

Cage Warriors 171: Glasgow | Main Card Lightweight: Dumitru Girlean vs Chris Bungard Bantamweight: Cameron Else vs Reece McEwan Welterweight: Lucas Rodrigues vs Sean Clancy Jr Bantamweight: Gianluca Scottoli vs Aidan Stephen Flyweight: Nicolas Leblond vs Scott Malone Bantamweight: Kaique Modesto vs Keir Harvie Prelims Lightweight: Konstantinos Ntelis vs Jan Quaeyhaegens Featherweight: Alberth Dias vs Paul McBain Bantamweight: Jack Eglin vs Daan Duijs Lightweight: Jordan Little vs Jordan Stronge Welterweight: Wallison Henrique vs Carlo Pedersoli Jr Light Heavyweight: Nell Ariano vs Jamie Macdonald Catchweight (167lbs): Diego Dikson vs Ieuan Davies Lightweight: Dec Dean vs Michael Blair Flyweight: Ronal Siahaan vs Igor Wojtas Featherweight: TBC vs Damon Donald Bantamweight: Pav Sahota vs Iain Postlethwaite Welterweight: Mush Aslani vs Khadim Dia Featherweight: Cornellius Aritonang vs Thomas Hepburn

Максим Розенко, Чемпіон

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