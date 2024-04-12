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“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі

Ірина Галай здійснила перше сходження під час повномасштабної війни.
Сьогодні 10:20 Максим Розенко 3461 1
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні вранці Ірина Галай разом із непальським гідом Мінгма піднялась на Анапурну (висота 8 091 метр), яка вважається одним з найбільш небезпечних восьмитисячників у світі (рівень смертності 22% за всі роки сходжень альпіністів). Це був перший похід у гори для уродженки Закарпаття під час повномасштабної війни. Своє сходження Ірина присвятила Збройним силам України, які просто зараз ведуть боротьбу за наше існування, та 60 тисячам українок, які служать у ЗСУ, адже перші місяці війни Галай теж провела у складі Мукачівської ТРО. 

"Я маю з собою прапор, на ньому зображено логотип організації “Arm Women Now”, — розповіла Галай Максиму Розенку по супутниковому зв’язку з базового табору напередодні фінального етапу сходження на Анапурну. — Я взяла цей прапор, адже Анапурна — гора жіночого роду. Складна та серйозна, вважається найнебезпечнішою горою у світі. Вона має характер, схожий на характер української військової жінки. Яка ніколи не дозволить собі непотрібних людей, не дасть себе легко завоювати і знищує всіх, хто наближається з поганими намірами.

З “Arm Women Now” ми познайомились на початку війни, коли я була в ТРО. Я продала на аукціоні свій рожевий льодоруб зі стразами, а на отримані кошти (200 тисяч гривень - прим. М.Р.) ми розпочали співпрацю з цією організацією, створюючи для ЗСУ першу жіночу форму. Зараз у ЗСУ служить понад 60 тисяч жінок, що є вражаючою цифрою навіть для НАТО. Ці жінки — мої герої. Мене зачаровує їхні відвага, краса, сміливість та характер. Вони — неймовірні! Я присвячую це сходження їм і своїй країні, яка прямо зараз веде боротьбу за своє існування".

Галай зараз разом із непальцем Мінгма спускається з вершини, і з нею поки немає зв’язку. Ірина стала першою українкою, яка піднялась на 8-тисячник (всього у світі 14  вершин з висотою понад 8000 метрів) в цьому сезоні. 

Максим Розенко, Чемпіон

Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай

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