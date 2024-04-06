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Різні завдання Динамо та Шахтаря з однаковим фіналом: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,95

Той випадок, коли «низи» можуть.
Сьогодні 11:05 Максим Салівон 60 0
Різні завдання Динамо та Шахтаря з однаковим фіналом: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,95
#Великі ставки, #Ворскла, #Динамо Київ, #Кривбас, #ЛНЗ Черкаси, #Олександрія, #Рух Львів, #ставки на спорт, #ставки на футбол, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Шахтар, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Спорт №1 — це незабутні емоції. Серед іншого — від тих, хто не уявляє свого життя без фактору ставок. У фокусі нашої уваги — 4 матчі. Продовжуємо збирати найцікавіше для всіх, хто стежить за українським футболом через призму інвестицій. 

Чорноморець — Олександрія, дата проведення матчу — 7 квітня, час початку — 13:00 (за Києвом) 

Обидві команди собою в останніх турах можуть бути задоволені. Втім, по-різному. Якщо господарі перервали серію невдач в матчі з Поліссям, показавши якісний футбол, то гості можуть лише кусати лікті. Олександрія втратила дорогоцінні бали, дозволивши супернику повернутися в гру з 0:2. Та саме накопичена злість та різкі коментарі Руслана Ротаня по закінченні протистояння з Минаєм багато в чому визначають сценарій наступного матчу "агрономів".

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Публикация от FC Olexandriya Official (@fcolexandriya)

В Одесі непросто нікому. Чорноморець — міцний середняк, який у таблиці поки Олександрії навіть вище. Проте гості не тільки підходять до матчу з серією з 4 матчів без поразок, а й із чи не найбільш якісним серед команд нижньої частини таблиці малюнком гри. Становище Чорноморця гірше з двох причин. Перша — в одеситів коротка лава запасних. Друга — на відміну від гостей, посеред тижня "моряки" грали в Кубку. Враховуючи результативність в останніх матчах команд, логічний вибір напрошується.   

Ставка: Х2+ТМ (4,5) за 1,52

Шахтар — Рух, 7 квітня, 13:00 

17 голів у останніх 5 матчах. Якщо спершу такі успіхи "гірників" у атаці радше видавалися як величезні прорахунки суперників у обороні своїх володінь, то вже гра з Чорноморцем остаточно показала, що Маріно Пушич та компанія на правильному шляху. Й зупинити таку машину зовсім не просто. 

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Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Однак в черговому турі Шахтарю буде протистояти суперник, який знає, що таке міцний захист. 7 турів поспіль Рух не пропускає більш як 1 гол. Ба, навіть більше — в 4 із цих ігор "жовто-чорні" свої ворота від забитих суперником м'ячів уберігали. Так, варто робити суттєву "знижку" на рівень суперників, які протистояли львівському клубу. Однак легко з напрочуд талановитим "дитсадком" Віталія Пономарьова "гірникам" не буде точно.  

Ставка: П1+ТМ (4,5) за 1,61

Динамо — ЛНЗ, 8 квітня, 13:00 

Інший претендент на титул проведе матч із командою, яка сповідує стилістично схожий футбол. Власне, ЛНЗ і Рух грали в останньому турі, й у протистоянні двох сильних у першу чергу в захисті команд усе очікувано вирішив лише один гол, та ще й забитий на 90+5 хвилині гри з пенальті. Тепер "ребус" надійності імені Олега Дулуба належить розгадати Олександру Шовковському. 

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Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

В 5 останніх матчах ЛНЗ пропустив більш як 1 гол лише раз. Динамо ж у трьох попередніх турах показники гри в атаці суттєво покращило. Й перебуває у явно кращому стані, ніж у відрізку ігор з Чорноморцем та Вересом, коли кияни пережили міні-кризу. Втім, це зовсім не означає, що з черкасцями "біло-синім" знову вдасться суперника розгромити. Варто розглядати різні сценарії успіхів столичного клубу біля воріт опонента.  

Ставка: П1+ТМ (4,5) за 1,62

Кривбас — Ворскла, 8 квітня, 18:00 

Після перемог над двома борцями за виживання в 3 останніх матчах Кривбасу знову відносно щастить із календарем. Цього разу команда Юрія Вернидуба зустрінеться із обезкровленою щільним графіком та кадровими втратами Ворсклою. Саме тому, а також через пристойні показники своїх результатів у останніх матчах, сподіватися на позитивний результат криворіжці можуть. 

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Публикация от FC Kryvbas \\\\\\ ФК Кривбас (@fckryvbas)

У 4 із попередніх 5 ігор Кривбаса команди забивали не більш як тричі (в 3 останніх випадках — не більш як двічі). В 4 із попередніх 5 матчів Ворскли на двох клуби відзначалися не більш як 3 голами (в 3 іграх фіксувався рахунок 1:0). Гра в Кривому Розі високої результативності теж не обіцяє. Враховуючи ж, що з точки зору виконавської майстерності між командами прірви точно нема, брати "чисту" перемогу господарів усе ж не варто. 

Ставка: 1Х+ТМ (3,5) за 1,50

Сумарний коефіцієнт: 5,95

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