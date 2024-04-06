Ярмоленко та Судаков як вирішальні чинники у чемпіонській гонці: головні інтриги 23 туру УПЛ

В українському футболі знову буде цікаво.

Джерело - Чемпіон.

Чергові 8 матчів вищої ліги України стануть головною стравою пересічного вболівальника на найближчі аж чотири дні. Цікавинок як завжди вистачає. На що ж варто звернути увагу перед початком важливих баталій?

Хто переможе у ключовій битві за виживання?

Оболонь любить посилатися на суддів, які нібито докладають усіх зусиль, щоб київська команда не дораховувалася дорогоцінних залікових балів. Хто його й зна чому, та після ігор на кшталт протистоянь із Поліссям із вилученням в суперника на першій же хвилині, "пивовари" про підступи представників Феміди чомусь не говорять.

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В грі з Вересом як безпосереднім конкурентом фактор суддівства дійсно може мати важливе значення. Та значно більш вагомим чинником буде саме гра команд, які іскристим футболом уболівальників радують нечасто. Це та сама заруба, в якій на перший план вийде уміння опонента перетерпіти й вичекати свій шанс. Зважаючи на положення команд та матчі, які за календарем залишаються в обох сторін, у підсумку діапазон доступних для клубів у битві в Рівному балів, може мати дійсно архіважливе значення.

Наскільки великий кредит довіри в Скрипника?

Керівництву Металіста 1925 не позаздриш. Чи правильно — "керівництво Металіста 1925 зрозуміти важко"? Що б там не було, та харківський клуб впевнено котиться в прірву. "Жовто-синіх" точно не назвеш найслабшою командою УПЛ за підбором виконавців. Та й чи може бути інакше, якщо за тебе грають такі не останні в лізі люди, як Владлен Юрченко та Денис Гармаш?

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Однак результати змушують хапатися за голову. 10 матчів без перемог, із яких 9 — програні. Як виявилося, наче б то прикра нічия з ЛНЗ, коли після гри харків’яни шкодували про нібито втрачені 3 бали, насправді була ковтком води в пустелі… безнадії? Віктор Скрипник — іменитий, як для нинішньої УПЛ, тренер. Однак футбол та результати команди сказати про можливий хоча б за кілька матчів вихід з кризи аж ніяк не дозволяє. Й скільки такий "план" пана Віктора, який не втомлюється говорити про "все ОК" в його команді, боси МХ 1925 ладні терпіти ще, аж ніяк не відомо. Але ж і цікаво.

Чи отримає продовження жовто-чорна казка?

Рух не знає поразок протягом уже 7 матчів. В останньому турі команда Віталія Пономарьова переграла ЛНЗ, й це була 4 поспіль перемога львівського клубу. Та в матчі 23 туру продовжити серію успіхів буде вкрай складно. З більш ніж об'єктивних причин.

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В матчі з Чорноморцем Шахтар розбив усі припущення скептиків (серед яких був і ваш автор). Команда Маріно Пушича на чолі з блискучим Георгієм Судаковим, який починає виступати в ролі фактора X в темі боротьби за титул, не тільки досягла потрібного результату в стислі терміни, але й показала якісний футбол. Крім того, тим самим ще й розвіяла сумніви щодо неспроможності долати ешелонований захист і знаходити рішення проти тактично грамотного суперника. Серед останніх в УПЛ є й наймолодша команда ліги Рух. Та щоб проявити себе на фоні лідера, одного лише запалу та ідей, які працювали проти більш скромних команд, буде замало. Тож і Рух, і Пономарьов складуть поки найскладніший з початку сезону іспит, і підсумки таких зусиль прогнозувати складно.

Що придумає Шовковський проти черкаського бетону?

В 3 попередніх матчах Динамо приємно здивувало в атаці. "Біло-сині" вразили ворота суперників 10 разів. Якщо повернутися ще на дві гри назад, на цьому відрізку такий показник дорівнював лише 2 результативним ударам. Різниця — разюча. Очевидно, над грою на половині поля суперника кияни попрацювали дійсно добряче.

Та в матчі з ЛНЗ команду Олександра Шовковського очікує нове випробування. Черкасці не перемагають протягом вже 4 матчів, проте знають, як створювати максимальні проблеми суперникам біля своїх володінь. Після розгромної поразки Кривбасу в першому турі після зимової паузи ЛНЗ взяв за правило пропускати мінімальну кількість м'ячів, а в матчі з Рухом команда Олега Дулуба не "дотерпіла" мало не лічені секунди.

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На щастя для Динамо, можливість залучення Андрія Ярмоленка тепер не мрія, а реальність. Й саме із капітаном (за відсутності Віталія Буяльського), який поки не готовий грати усі 90 хвилин, "динамівці", що називається, зльоту отримали ковток тої впевненості, якої раніше киянам явно не вистачало. Та якщо 34-річний бомбардир знову не зможе вийти на поле з перших хвилин, Динамо ризикує повторити сценарій екстраважкого матчу з Чорноморцем — іншою "бетонною стіною" в сенсі гри в захисті, командою УПЛ.

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