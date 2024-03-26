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Легендарні динамівці взяли участь у благодійному матчі у Вроцлаві

Сьогодні 20:44 Максим Салівон 245 0
Легендарні динамівці взяли участь у благодійному матчі у Вроцлаві
#Микола Васильков, #Гливинський

Джерело - Чемпіон.

У польському місті відомі українські футболісти нагадали світові про війну на Батьківщині. 

Організатором матчу в черговий раз виступив благодійний штаб волонтерської допомоги "Рестовратор. Картопляне військо". В грі взяли участь збірна команда ветеранів футболу, журналістів та блогерів, які протистояли команді української діаспори у Польщі "Динамо-Вроцлав".

Матч відбувся в рамках акції "NO EURO WITHOUT UKRAINE", під час якої перед поєдинком національної збірної України проводився збір коштів для придбання карет швидкої допомоги для міста Торецьк на Донеччині. Логотип акції намалював відомий львівський художник Андрій Єрмоленко, нещодавній лауреат Шевченківської премії.

Микола Васильков є керівником штабу "Рестовратор. Картопляне військо".

"Наші зусилля зараз зфокусовані на допомозі прифронтовим районам, де ситуація абсолютно критична.

Я вдячний Олександру Хацкевичу, Володимиру Аржанову, Іванові Яремчукові, пресаташе збірної Сашку Гливинському, відомому хірургові Миколі Шпаковському, блогерові Олександрові Ковалю та багатьом іншим за сприяння в нашій діяльності", - зазначив Васильков.

Матч завершився перемогою збірної ветеранів і журналістів, а вирішальний удар у серії 11-метрових на рахунку тренера дитячої команди чеської Спарти Сергія Гречко.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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