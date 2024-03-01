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10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі

Сьогодні 13:07 Valeriy Ruchka 4118 0
10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі
#Василь Ломаченко, #Орландо Салідо

Джерело - Чемпіон.

1 березня 2014 року українець Василь Ломаченко не зумів увійти до історії як "найшвидший" чемпіон світу, зазнавши поразки роздільним рішенням суддів від досвідченого мексиканця Орландо Салідо (41-12-2, 28 КО).

Бій пройшов за очікуваним сценарієм: Салідо на постійній основі йшов уперед і чинив тиск, запускаючи по рухомій цілі акцентовані постріли, тоді як Ломаченко, постійно переміщаючись по периметру рингу, працював другим номером і пробивав назустріч.

Орландо активно користувався брудними прийомчиками: наступав на стопу Ломаченку, бив по нозі, нижче пояса - абикуди.

Ломаченко, для якого цей бій став лише другим у профі ринзі, бив мало і лише в 12-му раунді потряс суперника, але не зумів добити мексиканця.

У результаті думки суддів розділилися, але виявилися на користь Орландо: 115:113 Ломаченко і 116:112, 115:113 - Салідо.

Чемпіонський титул Ломаченко здобув уже в наступному бою, перемігши американця Гаррі Рассела-молодшого (114:114, 116:112, 116:112). Наразі в Ломаченка 20 боїв у професійному боксі - 17 перемог (11 КО) і три поразки.

Нагадаємо, 12 травня Ломаченко в Австралії має провести бій із Джорджем Камбососом за вакантний пояс IBF.

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