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Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО

Сьогодні 13:10 Валерій Ручка 5833 0
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО
#NBA, #Джордан

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні святкує свій день народження найвеличніший баскетболіст усіх часів Майкл Джордан. Його повітряності - 61!

Майкл Джордан - найцінніший гравець Національної баскетбольної асоціації - MVP (1988, 1991, 1992, 1996, 1998), Найцінніший гравець Фіналів NBA (1991-93, 1996-98), шестиразовий чемпіон НБА (1991-93, 1996- 98), дворазовий олімпійський Чемпіон (1984, 1992), 14 разів обирався на матч всіх зірок NBA (1985-1993, 1996-1998, 2002-2003), три рази визнавався найкориснішим гравцем матчу всіх зірок NBA (1988, 1996, 1998), дворазовий Чемпіон конкурсу слем-данків (1987, 1988).

Майкл Джордан є єдиним гравцем в історії баскетболу, якому вдавалося за один сезон стати олімпійським чемпіоном, чемпіоном NBA і найціннішим гравцем регулярного сезону.

Майкл Джордан визнаний найкращим американським атлетом двадцятого століття. Найвеличніший баскетболіст за всю історію цього виду спорту.

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