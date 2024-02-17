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Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 36!

Сьогодні 15:13 Андрій Твердохліб 11423 3
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 36!
#LOMA, #Василь Ломаченко, #Чемпіон

Джерело - Чемпіон.

17 лютого Василю Ломаченку виповнюється 36 років. Можна дуже довго перелічувати титули й регалії легендарного українця, але безперечно одним із найбільших визнань у будь-якій професії - є оцінка колег по цеху. Що ж говорять про Ломаченко видатні боксери та експерти зі світу боксу.

Алехандро Морено (Chicago Tribune)

- Лінарес так голосно говорив про те, що у нього міцне підборіддя і залізна голова, що Ломаченко повірив у це й нокаутував його ударом у печінку.

Ланц Пігмайр (Los Angeles Times)

- Швидкість кар'єри Ломаченка в професійному боксі можна порівняти тільки зі швидкістю його ударів.

 Гарольд Ледерман (The New York Times)

- Усе, що не вбиває Ломаченка, робить його ще сильнішим. Тому, дам пораду його майбутнім суперникам - вбивайте Ломаченка до того, як він уб'є вас.

Томаш Казінський (The World Boxing Journal)

- Для того, щоб стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, Джеффу Фенеку треба було двадцять боїв, Оскару Де Ла Хойі - двадцять три, Флойду Мейвезеру - тридцять чотири і Менні Пак'яо - сорок один. Василю Ломаченку знадобилося дванадцять боїв. Шкодую, що Геннадій Головкін ніколи не зробить подібного. Я до того, щоб ви самі зрозуміли, хто найкращий боєць Pound-for-Pound.

Джейсон Прибіла (SecondsOut)

- Коли у ваших руках - по молотку, то яка різниця, якщо у вашого суперника в руках - молот.

Джозеф Чернецький (New Time Boxing Promotion)

- Я думаю, що тепер переговори про поєдинок проти Василя Ломаченка повинні проходити приблизно так: "Ви хочете бою проти Василя. Це коштує десять мільйонів доларів! Ви від Майки Гарсія?! Тоді ми готові вам надати знижку. Ось контракт, підписуйте!"

Карл Фрейтаг (The Fight News)

- Гей, хто-небудь бачив МРТ (Магнітно-резонансна томографія - ред.) Ломаченка?! Скажіть, він точно людина?!

Флойд Мейвезер

- Ломаченко - фантастичний боєць! Чи буде він у Залі слави?! Безперечно.

Ніколас Волтерс

- Мене ще ніколи так не били! Все що говорять про Ломаченка - правда!

Рой Джонс-молодший

- Він знаходиться у перших рядках мого списку Pound-for-Pound. Його майстерність неперевершена. Hi-tech - це про нього. Він завжди працює в рингу першим номером, саме через це я люблю дивитися його бої. Він - справжній чемпіон!

Теді Атлас

- Василь - машина! Знаходитись з ним у ринзі - ніби перебувати в басейні з піраньями. Він не відірве твою голову одним укусом. Він кусатиме тебе до тих пір, поки від тебе нічого не залишиться. Він той, хто абсолютно деморалізує суперника.

Френк Воррен

- Немає сумніву, хто є найкращим боксером Pound-for-Pound. Василь Ломаченко.

Макс Келлерман (коментатор HBO)

- Ломаченко - ідеальний мікст. Він суперталановитий, фізічно сильний, приймає будь-який ризик і завжди закінчує розпочате. Я понад усе люблю дивитися його бої.

Бернард Гопкінс

Українець має все, щоб стати іконою в історії боксу.

Джим Лемплі (коментатор HBO)

- Напевне, Ломаченко є найдосканалішим боксером усіх часів. Рівень його техніки настільки високий, що не піддається опису.

Майк Тайсон

- Він прекрасний! Білі так не боксують. Мені просто подобається дивитися на його бокс і рухи.

Боб Арум

- Я ніколи не бачив такого досконалого боксера з часів Мухаммеда Алі. Можу сказати чесно - Ломаченко найвидатніший боксер із часів Алі.

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