Головне
Дмитренко здобула бронзу у спринті чемпіонату Європи
Вчора 16:56 896
Навіть Ісус не всім подобався, що вже казати про мене: правила життя Жозе Моурінью
Вчора 23:46 824
Шахтар оголосив про трансфер Гомеса
Вчора 20:10 453
Динамо поступилось Балкані у контрольному матчі
Вчора 17:54 987
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 16:02 14446
Анчелотті: Лунін зіграє з Лас-Пальмасом
Вчора 15:43 582
Гігонна виграв спринт на чемпіонаті Європи, Мандзин - 12
Вчора 14:22 513
Клопп залишить Ліверпуль у кінці сезону
Вчора 12:51 1339
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Вчора 10:26 24302
Джокович поступився Сіннеру у півфіналі Australian Open
Вчора 10:12 1099 3
Блоги
Дівчина дня. Пауліна Грецьки - запальна білявка, донька найкращого хокеїста всіх часів
Дівчина дня. Пауліна Грецьки - запальна білявка, донька найкращого хокеїста всіх часів Андрій Твердохліб
Вчора 23:52 3079
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Максим Розенко
Вчора 09:48 6721 1
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024 Андрій Дунець
25.01.2024 16:49 20045
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 Андрій Твердохліб
25.01.2024 15:25 34264
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 Андрій Дунець
25.01.2024 11:43 45411 2
"Я пишаюсь нашими бійцями з України": Ястремська написала на камері сильне послання після виходу в півфінал Australian Open
"Я пишаюсь нашими бійцями з України": Ястремська написала на камері сильне послання після виходу в півфінал Australian Open Андрій Дунець
24.01.2024 07:06 1083 1
Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням
Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням Андрій Дунець
24.01.2024 06:20 8912
Костюк: "Перед матчем здогадувалась, що буде великий ракетний обстріл України"
Костюк: "Перед матчем здогадувалась, що буде великий ракетний обстріл України" Андрій Дунець
23.01.2024 11:45 1685
Відео дня: Костюк блискучим ударом навиліт завершила затяжний розіграш у матчі з Гофф на Australian Open
Відео дня: Костюк блискучим ударом навиліт завершила затяжний розіграш у матчі з Гофф на Australian Open Андрій Дунець
23.01.2024 10:58 1245
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Максим Розенко
22.01.2024 15:43 67458 1
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Максим Розенко
22.01.2024 15:34 4352
Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian Open
Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian Open Андрій Дунець
22.01.2024 08:30 1517
Світоліна розплакалась, залишаючи Australian Open через травму
Світоліна розплакалась, залишаючи Australian Open через травму Андрій Дунець
22.01.2024 06:50 2075
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open Андрій Дунець
20.01.2024 17:33 4190 1
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open Андрій Дунець
20.01.2024 15:18 1713
Бій Фаніян-Меркадо — вже цієї суботи: FAVBET запрошує на благодійний вечір боксу в Києві
Бій Фаніян-Меркадо — вже цієї суботи: FAVBET запрошує на благодійний вечір боксу в Києві Юрко Юрченко
19.01.2024 18:18 911
Як відхід Ніка Нерса відкрив шлях Гері Тренту молодшому зробити ставку на себе
Як відхід Ніка Нерса відкрив шлях Гері Тренту молодшому зробити ставку на себе Юрко Юрченко
18.01.2024 17:39 774 2
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Максим Розенко
18.01.2024 11:54 6628
Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою
Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою Андрій Твердохліб
18.01.2024 10:33 37090
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО Максим Буйдин
18.01.2024 09:04 15883 1
Прямі трансляції

Дівчина дня. Пауліна Грецьки - запальна білявка, донька найкращого хокеїста всіх часів

Вчора 23:52 Андрій Твердохліб 3085 0
Дівчина дня. Пауліна Грецьки - запальна білявка, донька найкращого хокеїста всіх часів

Джерело - Чемпіон.

Пауліна - найстарша донька найкращого хокеїста усіх часів Вейна Грецьки - американська фотомодель і співачка. Розкішна білявка народилася в Лос-Анджелесі, заміжня за всесвітньовідомим гольфістом Дастіном Джонсоном (пара виховує двох синів). Кар'єру отомоделі розпочала у 17-річному віці. Знімалася для журналів Maxim, Sports Illustrated, Golf Digest та інших відомих журналів. У 2006 році випустила дебютний музичний сингл "Collecting Dust" у стилі поп. Також має кілька невеличких ролей у кіно.

Дівчина не часто балує своїх підписників в Instagram світлинами, однак насолодитися все одно є чим.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Клопп залишить Ліверпуль у кінці сезону Клопп залишить Ліверпуль у кінці сезону 1339
Кіченок та Остапенко вийшли до фіналу парного Australian Open Кіченок та Остапенко вийшли до фіналу парного Australian Open 2048
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 25960
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 14446
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 6721 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24302
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111369 4
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28963
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27243
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28749 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14271
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4868