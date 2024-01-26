Дівчина дня. Пауліна Грецьки - запальна білявка, донька найкращого хокеїста всіх часів

Джерело - Чемпіон.

Пауліна - найстарша донька найкращого хокеїста усіх часів Вейна Грецьки - американська фотомодель і співачка. Розкішна білявка народилася в Лос-Анджелесі, заміжня за всесвітньовідомим гольфістом Дастіном Джонсоном (пара виховує двох синів). Кар'єру отомоделі розпочала у 17-річному віці. Знімалася для журналів Maxim, Sports Illustrated, Golf Digest та інших відомих журналів. У 2006 році випустила дебютний музичний сингл "Collecting Dust" у стилі поп. Також має кілька невеличких ролей у кіно.

Дівчина не часто балує своїх підписників в Instagram світлинами, однак насолодитися все одно є чим.

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