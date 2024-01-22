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Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика

Іван Безверхий вщент розгромив британця у фіналі турніру Donbass Junior Cup-2007, який відбувся в Донецьку
Сьогодні 15:43 Максим Розенко 58783 1
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

17 років тому Іван Безверхий із паузою в чотири місяці провів два бої проти Тайсона Ф’юрі. Спочатку впевнено виграв на міжнародному юніорському аматорському турнірі в Донецьку, а потім зазнав поразки в межах півфіналу чемпіонату Європи серед молоді в Сербії. Максим Розенко знайшов Івана в його рідному Запоріжжі й розпитав про ці поєдинки, а також попросив спрогнозувати результат мегафайту Олександр Усик - Тайсон Ф’юрі, який відбудеться вже 17 лютого в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

– Іване, чим зараз займаєтеся?

– Вже 3 роки працюю тренером у Запоріжжі. В ДЮСШ "Локомотив" і клубі "Спорт Округ". Після завершення любительської кар’єри провів 4 бої в професійному боксі. Але то вже був не той рівень, про який варто згадувати. Після цього перейшов на тренерську роботу. За великим рахунком, знаходжуся ще на початку своєї тренерської кар’єри.  

– Повернімося у 2007 рік, коли 31 березня в фіналі юніорського турніру класу А в Донецьку ви виграли у Тайсона Ф’юрі з рахунком 23-10. Пам’ятаєте той бій? 

– Так. Donbass Junior Cup був представницьким міжнародним турніром, в якому брали участь юні боксери з більш ніж 10 країн. Так сталося, що в нашому фіналі вирішувалось, яка збірна посяде перше загальнокомандне місце в турнірі - українська чи британська. В підсумку Кубок лишився вдома. Пам’ятаю, що у мене в цій зустрічі непогано виходило. Зачепив його в ближньому бою і відчув, що починаю перемагати. Шкода, але зараз у мене немає відео бою. Хоча на турнірі був тренер з Маріуполя, який записував на відео всі поєдинки. Якщо у когось це відео збереглося, був би вдячний за поширення. 

– Є інформація, що в півфіналі турніру, у двобої з українцем Володимиром Бандурою, Тайсон Ф’юрі зламав два пальці на руці й на фінал виходив із травмою. Було таке? 

– Відверто зізнаюсь, що я про цю травму не чув. Боксував британець обома руками. І, до речі, я отримав травму в поєдинку з Тайсоном Ф’юрі в Донецьку. Вивихнув плече. І саме це стало однією з причин моєї поразки в півфіналі чемпіонату Європи в Сербії за 4 місяці. До кінця плече за цей час так і не відновив. Тож, якщо британець каже, що причиною його поразки в Донецьку була травма, я теж саме можу сказати це про наш другий бій. 

– Але давайте ще раз повернемося до першого. Рахунок у Донецьку - 23:10 на вашу користь. Тож ви перемогли з великою перевагою. Чи не було в цьому двобої фактора домашнього суддівства?

– Я так не вважаю. Та й суддівські записки кажуть самі за себе. Знов-таки, дуже хочу дістати відео цього бою, щоб ні у кого не виникало таких питань.  

– На основі двох поєдинків з Тайсоном Ф’юрі відчули, що у британця велике майбутнє?

– Вважав його перспективним, але не більше. Вже тоді він був габаритним хлопцем. Незабаром Тайсон Ф’юрі перейшов у професіонали й там почав свій тріумфальний шлях до чемпіонських титулів.    

4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році

– 17 лютого Усику потрібно зробити те, що Вам вдалося 17 років тому - перемогти Тайсона Ф’юрі. Що б порадили землякові? 

– Звісно, буду вболівати за нашого козака. Вірю в його перемогу. Думаю, щось радити Сашку не варто. Ставлю на те, що українець виграє за очками. Функціонально буде краще готовий. Переграє та переб’є британця. Принаймні, я на це дуже сподіваюсь.

Максим Розенко, Чемпіон

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