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Бій Фаніян-Меркадо — вже цієї суботи: FAVBET запрошує на благодійний вечір боксу в Києві

Сьогодні 18:18 Юрко Юрченко 155 0
Бій Фаніян-Меркадо — вже цієї суботи: FAVBET запрошує на благодійний вечір боксу в Києві

20 січня о 16:00 у київському Палаці Спорту відбудеться "Всеукраїнський благодійний вечір боксу" від SPARTABOX та генерального партнера заходу FAVBET. Головною подією вечора стане двобій за титул чемпіона світу WBF між українцем Арамом Фаніяном та мексиканцем Франсиско Меркадо.

Для Фаніяна це буде перший бій в Україні за 2,5 роки. Востаннє українець боксував перед рідною публікою 30 липня 2021 року, коли у Львові переміг представника Узбекистану Мухаммадсаліма Сотволдієва.

Бій за титул WBF буде поєдинком за четвертий пояс у професіональній кар’єрі Фаніяна. До цього він змагався за титули WBC Youth Silver, WBO Oriental та IBO International. Франциско Меркадо — четвертий суперник з Мексики в кар’єрі українця. Зараз рахунок Фаніяна в протистоянні з мексиканцями становить 2:1 на його користь.

Напередодні поєдинку Франциско Меркадо заявив, що їде до Києва аби забрати титул. Більше того, іншого варіанту завершення бою крім нокауту, він не розглядає.

Арам Фаніян готувався до поєдинку у Києві. Боксер працював під керівництвом тренера Володимира Ходаковського. Цікаво, що в один час з Фаніяном спеціаліст готував нашого українця Артема Далакяна до захисту поясу чемпіона світу, який пройде у Японії.

В андекарді Фаніян-Меркадо на глядачів очікує ще 6 видовищних боїв, у тому числі дебют у професійному боксу срібного призера Юнацьких Олімпійських Ігор 2018 та боксера збірної України Тараса Бондарчука.

Ведучим вечора буде рінг-анонсер та багаторічний голос боксу в Україні Сергій Бриль. Розважатимуть гостей зіркові артисти Козак Сіромаха, Світлана Тарабарова та Альона Омаргалієва.

Мета благодійного вечора боксу — зібрати 5 000 000 грн для проєкту UNITED24 з відбудови спортивної школи у Миколаєві. На події також пройде аукціон з цінними спортивними та військовими лотами, а виручені з нього кошти будуть передані зведеному воєнізованому підрозділу патрульної поліції ім. Нестора Махна та Ударній роті БПАК "Бойові Хрущі". Ведучий аукціону — український актор та шоумен Юрій Горбунов.

Квитки на подію доступні за посиланням.

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