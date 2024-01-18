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Як відхід Ніка Нерса відкрив шлях Гері Тренту молодшому зробити ставку на себе

Сьогодні 17:39 Юрко Юрченко 115 0
Як відхід Ніка Нерса відкрив шлях Гері Тренту молодшому зробити ставку на себе

Відхід ветерана НБА Ніка Нерса з "Торонто Репторс" у 2021 році ознаменував кінець цілої ери для канадського клубу і відкрив шлях до оновлення складу команди. Одним із тих, хто скористався цією можливістю, став молодий захисник Гері Трент молодший, який отримав розширену роль в атакувальних діях "Репторс". В нинішньому сезоні Трент пішов на сміливий крок, відмовившись продовжувати контракт і вирішивши зробити ставку на себе в гонитві за максимальною угодою з клубом як вільний агент у 2024 році. Скористайтеся цим шансом, щоб скачать Favbet і зробити ставку на цього видатного баскетболіста в наступному матчі.

Роль Ніка Нерса в "Торонто Репторс"

Нік Нерс прийшов у "Торонто" перед сезоном 2013/14 і одразу став ключовим гравцем команди. Атлетичний атакувальний захисник володів відмінним дальнім кидком і вмінням реалізовувати складні для захисту проходи до кільця. У своєму дебютному сезоні за "Репторс" Нерс набирав у середньому за гру 16,2 очка і робив 4,3 передачі. А вже наступного року його показники зросли до 20,1 очка і 6,5 передачі за матч.

Основні досягнення Ніка Нерса у складі "Репторс":

  • 4 рази учасник Матчу всіх зірок НБА (2015-2018)

  • У середньому за кар'єру в "Репторс": 19,6 очка; 5,3 підбирання; 4,8 передачі

  • 9 сезонів поспіль найкращий за результативністю в команді

  • Вивів команду у фінал НБА у 2019 році

Однак у наступні два сезони результативність Ніка пішла на спад, він все частіше став пропускати ігри через травми. Влітку 2021 року Нерс прийняв рішення не продовжувати контракт із "Репторс" і переїхати до Каліфорнії, де підписав угоду з "Лос-Анджелес Кліпперс" у ранзі вільного агента.

Шанс для Гері Трента молодшого

Відхід Ніка Нерса з "Репторс" означав колосальні зміни для команди. Франшиза втратила багаторічного лідера, який був ключовою фігурою в атакувальних діях і справжнім обличчям клубу для вболівальників. Була потрібна термінова реорганізація складу.

І тут якраз підвернувся 21-річний Гері Трент молодший, якого "Репторс" отримали незадовго до закінчення сезону 2020/21 в результаті обміну з "Портленд Трейл Блейзерс". Перспективний нападник тільки набирався досвіду в НБА, але вже зарекомендував себе як відмінний снайпер із дальньої дистанції. У своєму другому сезоні за "Блейзерс" він продемонстрував серйозний прогрес, набираючи в середньому за гру 15 очок і реалізуючи 44,7% триочкових кидків.

Після відходу Ніка Нерса в атаці "Репторс" утворився помітний вакуум. И молодому Гері Тренту тут же випав чудовий шанс посісти місце в стартовій п'ятірці і стати ключовим гравцем команди в нападі. Незважаючи на невеликий досвід, Трент володів усім необхідним арсеналом, щоб прийняти на себе таку роль - результативні дальні кидки, вмілі проходи до кільця, хороший захист. Така інформація допоможе вам зробити виграшні ставки на баскетбол, для цього вам потрібно завантажити Favbet і вибрати цікаву для вас ставку онлайн.

Ставка Трента на себе

Після настільки вдалого сезону 2021/22 керівництво "Репторс" негайно приступило до обговорення нового контракту з Гері Трентом молодшим. Його трирічна новачкова угода добігла кінця, і Трент отримав статус обмежено вільного агента. У клубу було право зробити йому кваліфікаційну пропозицію для збереження гравця в складі.

Згідно з інсайдерськими даними, керівництво "Репторс" було готове запропонувати Тренту трирічний контракт на суму близько $50 млн. Це цілком солідна фінансова пропозиція для 22-річного гравця, який за плечима має лише два сезони в НБА. Однак Гері Трент молодший прийняв сміливе і ризиковане рішення, відмовившись від цього контракту.

Замість того, щоб продовжити угоду з "Репторс", захисник вирішив зробити ставку на себе. А саме - відіграти весь сезон 2022/23 у статусі обмежено вільного агента, показати ще більший рівень гри, ніж торік, і довести тим самим, що він заслуговує на максимальний контракт від команди влітку 2024 року вже як повноцінний необмежений вільний агент.

Це справді сміливий і ризиковий вчинок. Адже Трент відмовився від гарантованих $50 млн за три роки заради неясних перспектив отримати максимальний п'ятирічний контракт (імовірно на суму близько $190 млн). При цьому він бере на себе величезну відповідальність - увесь сезон 2022/23 Гері має грати на межі, щоб виправдати власну ставку на себе. І в разі серйозної травми або невдалого сезону він може втратити десятки мільйонів доларів. Така подія у світі баскетболу значно вплине на ставки на баскетбол і робити ставки з телефону на своїх фаворитів потрібно буде з розумом.

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