Вісім чемпіонських боїв - вісім перемог: Олександру Усику виповнилося 37 років

Джерело - Чемпіон.

17 січня 1987 року народився легендарний український боксер, чемпіон світу та олімпійських ігор в любителях, чемпіон світу в профі у двох вагових категоріях - Олександр Усик.

Згадуємо всі 7 чемпіонських боїв боксера на професійному ринзі.

Перший титул

17 вересня 2016 року переміг чемпіона світу в крузервейті Кшиштофа Гловацького та відібрав у того титул чемпіона за версією WBO. Перемога одностайним рішенням суддів.

Перший захист

Рівно через три місяці вперше захистив титул у бою з південноафриканцем Табісо Мчуму. Нокаут у 9 раунді.

Останній захист у крузервейті

8 квітня 2017 року вдруге захистив титул WBO у крузервейті в бою проти американця Майкла Хантера. Перемога одноголосним рішенням суддів.

Трофей Мухаммеда Алі

Замість чергового захисту чемпіонського поясу, який мав відбутися влітку 2017-го в Одесі, українець прийняв пропозицію взяти участь у новоствореному турнірі World Boxing Super Series (WBSS), переможець якого ставав абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі та володарем Кубка імені Мухаммеда Алі. На шляху до фіналу Усик здолав німця Марко Хука та латвійця Марієса Брієдіса (найважчий бій у кар'єрі).

21 липня 2018 року в фіналі декласував росіянина Мурата Гассієва. Розгромна перемога за очками.

Захист чотирьох поясів

10 листопада 2018 року знищив у ринзі британця Тоні Белью. Технічний нокаут у 8 раунді.

Важка вага

Після двох проміжних боїв у найпрестижнішій ваговій категорії зустрівся з чемпіоном світу Ентоні Джошуа в поєдинку за 4 чемпіонські пояси (IBF, IBO, WBA Super, WBO). Без шансів для британця забрав у того пояси та став чемпіоном світу у важкій вазі. Перемога одностайним рішенням суддів.

Реванш

У бої-реванші знову переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси. Перемога за очками роздільним рішенням суддів.

Шлях до "бою століття"

26 серпня 2023 року у Вроцлаві Олександр технічним нокаутом (9 раунд) у скандальному поєдинку здолав британця Даніеля Дюбуа, захистивши титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

А вже 17 лютого 2024-го Усик має шанс стати абсолютним чемпіоном світу в другій ваговій категорії! Усі в очікуванні бою проти Тайсона Ф'юрі...

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