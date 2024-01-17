Головне
17 січня на корти Australian Open вийдуть Костюк та Цуренко: розклад матчів українок
Сьогодні 09:41 1430
Вісім чемпіонських боїв - вісім перемог: Олександру Усику виповнилося 37 років
Сьогодні 11:34 2435
Прометей вперше у своїй історії вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:08 479
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 08:40 4634 1
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Вчора 23:53 4054
Ренн цікавиться Бондаренком
Вчора 22:11 391
Хацкевич очолив польський клуб
Вчора 15:25 869
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Вчора 14:04 853
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Вчора 13:34 5816 1
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона
Вчора 13:27 6722 1
Блоги
Вісім чемпіонських боїв - вісім перемог: Олександру Усику виповнилося 37 років
Вісім чемпіонських боїв - вісім перемог: Олександру Усику виповнилося 37 років Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:34 2394
Відома українська блогерка зізналася Астаф’євій, що закохана в Мудрика
Відома українська блогерка зізналася Астаф’євій, що закохана в Мудрика Nastya Bolshakova
Сьогодні 08:47 1392
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Максим Розенко
Сьогодні 08:40 4629 1
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося Максим Розенко
Вчора 14:04 852
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Valeriy Ruchka
Вчора 13:34 5814 1
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона Valeriy Ruchka
Вчора 13:27 6687 1
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського Максим Розенко
15.01.2024 20:08 5111
Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч
Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч Андрій Дунець
15.01.2024 17:33 1668
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони Андрій Дунець
15.01.2024 08:05 4096
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу Андрій Дунець
15.01.2024 07:46 2862
Відео дня: Безус забив фантастичний гол дальнім ударом за Омонію
Відео дня: Безус забив фантастичний гол дальнім ударом за Омонію Андрій Дунець
13.01.2024 19:22 2207
Сором дня: американець, якого бив Кличко, отримав російське громадянство у футболці з путіним
Сором дня: американець, якого бив Кличко, отримав російське громадянство у футболці з путіним Андрій Дунець
12.01.2024 18:35 1530 1
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце Андрій Твердохліб
12.01.2024 16:31 11329
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 Андрій Твердохліб
12.01.2024 14:52 18382
Він першим попередив про війну: Владиславу Гераскевичу - 25
Він першим попередив про війну: Владиславу Гераскевичу - 25 Андрій Дунець
12.01.2024 12:39 2380
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Андрій Дунець
12.01.2024 10:47 18938 2
Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико
Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико Андрій Дунець
11.01.2024 10:01 11593
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Максим Розенко
10.01.2024 11:58 58406 1
"Путін – х**ло": італійський хлопець Харлан продемонстрував своє знання української мови
"Путін – х**ло": італійський хлопець Харлан продемонстрував своє знання української мови Андрій Дунець
09.01.2024 20:18 1431
Народився через 4 роки після смерті матері: гравця збірної Габону можуть покарати за підробку документів
Народився через 4 роки після смерті матері: гравця збірної Габону можуть покарати за підробку документів Андрій Дунець
09.01.2024 19:46 1142
Прямі трансляції

Вісім чемпіонських боїв - вісім перемог: Олександру Усику виповнилося 37 років

Сьогодні 11:34 Андрій Твердохліб 2435 0
Вісім чемпіонських боїв - вісім перемог: Олександру Усику виповнилося 37 років
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

17 січня 1987 року народився легендарний український боксер, чемпіон світу та олімпійських ігор в любителях, чемпіон світу в профі у двох вагових категоріях - Олександр Усик.

Згадуємо всі 7 чемпіонських боїв боксера на професійному ринзі.

Перший титул

17 вересня 2016 року переміг чемпіона світу в крузервейті Кшиштофа Гловацького та відібрав у того титул чемпіона за версією WBO. Перемога одностайним рішенням суддів.

Перший захист

Рівно через три місяці вперше захистив титул у бою з південноафриканцем Табісо Мчуму. Нокаут у 9 раунді.

Останній захист у крузервейті

8 квітня 2017 року вдруге захистив титул WBO у крузервейті в бою проти американця Майкла Хантера. Перемога одноголосним рішенням суддів.

Трофей Мухаммеда Алі

Замість чергового захисту чемпіонського поясу, який мав відбутися влітку 2017-го в Одесі, українець прийняв пропозицію взяти участь у новоствореному турнірі World Boxing Super Series (WBSS), переможець якого ставав абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі та володарем Кубка імені Мухаммеда Алі. На шляху до фіналу Усик здолав німця Марко Хука та латвійця Марієса Брієдіса (найважчий бій у кар'єрі).

21 липня 2018 року в фіналі декласував росіянина Мурата Гассієва. Розгромна перемога за очками.

Захист чотирьох поясів

10 листопада 2018 року знищив у ринзі британця Тоні Белью. Технічний нокаут у 8 раунді.

Важка вага

Після двох проміжних боїв у найпрестижнішій ваговій категорії зустрівся з чемпіоном світу Ентоні Джошуа в поєдинку за 4 чемпіонські пояси (IBF, IBO, WBA Super, WBO). Без шансів для британця забрав у того пояси та став чемпіоном світу у важкій вазі. Перемога одностайним рішенням суддів.

Реванш

У бої-реванші знову переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси. Перемога за очками роздільним рішенням суддів.

Шлях до "бою століття"

26 серпня 2023 року у Вроцлаві Олександр технічним нокаутом (9 раунд) у скандальному поєдинку здолав британця Даніеля Дюбуа, захистивши титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

А вже 17 лютого 2024-го Усик має шанс стати абсолютним чемпіоном світу в другій ваговій категорії! Усі в очікуванні бою проти Тайсона Ф'юрі...

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
17 січня на корти Australian Open вийдуть Костюк та Цуренко: розклад матчів українок 17 січня на корти Australian Open вийдуть Костюк та Цуренко: розклад матчів українок 1430
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 5816 1
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона 6722 1
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 4054
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 4634 1
Джошуа назвав переможця бою Усик - Ф’юрі Джошуа назвав переможця бою Усик - Ф’юрі 2292
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 126017
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 92905
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45230 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22122 7
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33204
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 43219