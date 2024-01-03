Червоний Барон - символ швидкості. Міхаелю Шумахеру - 55

Джерело - Чемпіон.

3 січня легендарному німецькому автогонщику, семиразовому чемпіону Формули-1 Міхаелю Шумахеру виповнюється 55 років. Червоний барон узяв участь у 286 Гран-прі. Здобув 91 перемогу (68 поулів), 154 рази підіймався на подіуми. Набрав 1511 кар'єрних очок.

23 грудня 2013 року з ним стався нещасний випадок - Міхаель катався на лижах у Французьких Альпах разом із сином, упав та вдарився головою об камінь. Наслідок - важка черепно-мозкова травма. З того часу про життя Шумахера мало що відомо достеменно - лише чутки та плітки...

Цікаві факти

Шумахер дебютував у Формулі-1 у 22 роки за команду Benetton. Перший Гран-прі він виграв вже через рік.

Міхаель великий фанат футболу. У 2008 році Швейцарська асоціація футболу обрала його послом Швейцарії на чемпіонат Європи з футболу 2008 року. Також гонщик грав у футбол за команду пілотів Ф-1.

Шумахер знявся у фільмі Астерікс і Обелікс на Олімпійських іграх. Міхаель грав погонича колісниці.

Першим автомобілем Міхаеля Шумахера був FIAT 500, хоча до цього він уже ганявся в картингу.

Найулюбленішим хобі спортсмена є скайдайвінг.

Міхаель дуже забобонний. Він незмінно сідав до кабіни свого боліда з лівого боку.

В Україні прізвище Шумахер стало ім'ям називним і асоціюється з віртуозними та ризикованими водіями, які полюблять ганяти.

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