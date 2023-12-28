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Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин

Сьогодні 06:02 Андрій Твердохліб 16830 0
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин

Джерело - Чемпіон.

Провідний спортивний сайт України Champion.com.ua запрошує на роботу редактора стрічки новин.

Вимоги:

  • дисциплінованість, пунктуальність, висока працездатність;
  • знання українського та світового спорту;
  • вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, стежити за регулярними спортивними подіями, швидко опрацьовувати великі обсяги інформації, статистики;
  • знання форматів новин, жанрів журналістики;
  • просунутий користувач ПК, знання Internet, Adobe Photoshop, базові знання HTML, досвід роботи з Content Management System (CMS);
  • грамотність, бездоганне володіння українською;
  • добре знання англійської (переклад з англійської на українську);
  • обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакета ТБ;
  • готовність працювати у гнучкому графіку;
  • готовність до роботи на заходах;
  • досвід роботи у спортивних ЗМІ вітається.

Обов'язки:

  • написання новин, звітів, репортажів, статей, інтерв'ю;
  • написання онлайн-коментарів спортивних подій;
  • написання заголовків;
  • формування стрічки новин;
  • обробка фото-, відеоматеріалів;
  • визначення пріоритетних матеріалів.

Ми пропонуємо:

  • конкурентний рівень ЗП;
  • самореалізацію у провідній Інтернет-редакції;
  • роботу в дружній команді молодих професіоналів.

Контактна інформація:
Резюме надсилайте на адресу: info@champion.com.ua з позначкою "Робота".

Або пишіть у Telegram головному редактору.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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