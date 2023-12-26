Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин

Джерело - Чемпіон.
Провідний спортивний сайт України Champion.com.ua запрошує на роботу редактора стрічки новин.
Вимоги:
- дисциплінованість, пунктуальність, висока працездатність;
- знання українського та світового спорту;
- вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, стежити за регулярними спортивними подіями, швидко опрацьовувати великі обсяги інформації, статистики;
- знання форматів новин, жанрів журналістики;
- просунутий користувач ПК, знання Internet, Adobe Photoshop, базові знання HTML, досвід роботи з Content Management System (CMS);
- грамотність, бездоганне володіння українською;
- добре знання англійської (переклад з англійської на українську);
- обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакета ТБ;
- готовність працювати у гнучкому графіку;
- готовність до роботи на заходах;
- досвід роботи у спортивних ЗМІ вітається.
Обов'язки:
- написання новин, звітів, репортажів, статей, інтерв'ю;
- написання онлайн-коментарів спортивних подій;
- написання заголовків;
- формування стрічки новин;
- обробка фото-, відеоматеріалів;
- визначення пріоритетних матеріалів.
Ми пропонуємо:
- конкурентний рівень ЗП;
- самореалізацію у провідній Інтернет-редакції;
- роботу в дружній команді молодих професіоналів.
Контактна інформація:
Резюме надсилайте на адресу: info@champion.com.ua з позначкою "Робота".
Або пишіть у Telegram головному редактору.
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