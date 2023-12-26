Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин

Джерело - Чемпіон.

Провідний спортивний сайт України Champion.com.ua запрошує на роботу редактора стрічки новин.

Вимоги:

дисциплінованість, пунктуальність, висока працездатність;

знання українського та світового спорту;

вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, стежити за регулярними спортивними подіями, швидко опрацьовувати великі обсяги інформації, статистики;

знання форматів новин, жанрів журналістики;

просунутий користувач ПК, знання Internet, Adobe Photoshop, базові знання HTML, досвід роботи з Content Management System (CMS);

грамотність, бездоганне володіння українською;

добре знання англійської (переклад з англійської на українську);

обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакета ТБ;

готовність працювати у гнучкому графіку;

готовність до роботи на заходах;

досвід роботи у спортивних ЗМІ вітається.

Обов'язки:

написання новин, звітів, репортажів, статей, інтерв'ю;

написання онлайн-коментарів спортивних подій;

написання заголовків;

формування стрічки новин;

обробка фото-, відеоматеріалів;

визначення пріоритетних матеріалів.

Ми пропонуємо:

конкурентний рівень ЗП;

самореалізацію у провідній Інтернет-редакції;

роботу в дружній команді молодих професіоналів.

Контактна інформація:

Резюме надсилайте на адресу: info@champion.com.ua з позначкою "Робота".

Або пишіть у Telegram головному редактору.

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