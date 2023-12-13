Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами

На груповому етапі ЛЧ залишилося провести один тур

Джерело - Чемпіон.

Перед другим днем 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 відомі 14 із 16 учасників 1/8 фіналу. У перший день 6 туру останні матчі групової стадії зіграли представники груп A, B, C і D. Завершальні матчі "осінньої" частини головного єврокубка назвуть імена останніх 2 клубів, які вийдуть до плей-оф. Втім, навіть деякі з тих, хто вже має квиток у євровесну, не втратили турнірної мотивації.

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Розгляньмо становище у групах E, F, G та H.

Група E

М Команда І В Н П Г О 1 Атлетіко 5 3 2 0 15-6 11 2 Лаціо 5 3 1 1 7-5 10 3 Феєнорд 5 1 1 3 8-8 6 4 Селтік 5 0 1 4 3-14 1

6-й тур, 13 грудня

22:00. Селтік - Феєнорд

22:00. Атлетіко - Лаціо

Атлетіко та Лаціо, забезпечивши собі вихід із групи в минулому турі, тепер в очній зустрічі з'ясують, хто вийде з першого місця. Іспанців влаштує нічия, а італійців - лише перемога.

Феєнорд уже точно зіграє у плей-оф Ліги Європи, тож його гра проти Селтіка буде формальністю.

Група F

М Команда І В Н П Г О 1 Боруссія Д 5 3 1 1 6-3 10 2 ПСЖ 5 2 1 2 8-7 7 3 Ньюкасл 5 1 2 2 5-5 5 4 Мілан 5 1 2 2 3-7 5

6-й тур, 13 грудня

22:00. Боруссія Д. - ПСЖ

22:00. Ньюкасл - Мілан

Єдина група, де жодна команда ще не втратила шансів на вихід до 1/8 фіналу.

Боруссія вже у плей-оф, але в матчі проти ПСЖ німцям не можна програвати, інакше вони посядуть друге місце. Французам, натомість, не бажано програвати, адже тоді все залежатиме від результату гри Ньюкасл - Мілан: англійці в разі перемоги обійдуть конкурентів із Парижа.

Мілан посяде прохідне друге місце лише тоді, якщо переможе Ньюкасл, а ПСЖ поступиться в Дортмунді.

Група G

М Команда І В Н П Г О 1 Манчестер Сіті 5 5 0 0 15-5 15 2 РБ Лейпциг 5 3 0 2 11-9 9 3 Янг Бойз 5 1 1 3 6-11 4 4 Црвена Звезда 5 0 1 4 5-12 1

6-й тур, 13 грудня

19:45. Лейпциг - Янг Бойз

19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті

Єдина група, де обидва матчі будуть формальністю з турнірного погляду. Ман Сіті та Лейпциг уже вийшли до плей-оф із 1-го та 2-го місць відповідно, а Янг Бойз здобули перепустку до Ліги Європи.

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 5 4 0 1 10-3 12 2 Порту 5 3 0 2 10-5 9 3 Шахтар 5 3 0 2 7-7 9 4 Антверпен 5 0 0 5 3-15 0

6-й тур, 13 грудня

22:00. Порту - Шахтар

22:00. Антверпен - Барселона

Барселона точно у плей-оф, а перше місце втратить, тільки якщо програє Антверпену, а Шахтар розгромно переможе Порту (або ж не розгромно, але Барселона розгромно поступиться Антверпену).

Шахтарю для виходу з групи обов'язково треба перемагати Порту - господарів поля влаштує нічия.

Антверпен - гарантовано останній.

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