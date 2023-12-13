Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами

Джерело - Чемпіон.
Перед другим днем 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 відомі 14 із 16 учасників 1/8 фіналу. У перший день 6 туру останні матчі групової стадії зіграли представники груп A, B, C і D. Завершальні матчі "осінньої" частини головного єврокубка назвуть імена останніх 2 клубів, які вийдуть до плей-оф. Втім, навіть деякі з тих, хто вже має квиток у євровесну, не втратили турнірної мотивації.
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Розгляньмо становище у групах E, F, G та H.
Група E
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Атлетіко
|5
|3
|2
|0
|15-6
|11
|2
|Лаціо
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|3
|Феєнорд
|5
|1
|1
|3
|8-8
|6
|4
|Селтік
|5
|0
|1
|4
|3-14
|1
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Селтік - Феєнорд
- 22:00. Атлетіко - Лаціо
Атлетіко та Лаціо, забезпечивши собі вихід із групи в минулому турі, тепер в очній зустрічі з'ясують, хто вийде з першого місця. Іспанців влаштує нічия, а італійців - лише перемога.
Феєнорд уже точно зіграє у плей-оф Ліги Європи, тож його гра проти Селтіка буде формальністю.
Група F
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Боруссія Д
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|2
|ПСЖ
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|3
|Ньюкасл
|5
|1
|2
|2
|5-5
|5
|4
|Мілан
|5
|1
|2
|2
|3-7
|5
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Боруссія Д. - ПСЖ
- 22:00. Ньюкасл - Мілан
Єдина група, де жодна команда ще не втратила шансів на вихід до 1/8 фіналу.
Боруссія вже у плей-оф, але в матчі проти ПСЖ німцям не можна програвати, інакше вони посядуть друге місце. Французам, натомість, не бажано програвати, адже тоді все залежатиме від результату гри Ньюкасл - Мілан: англійці в разі перемоги обійдуть конкурентів із Парижа.
Мілан посяде прохідне друге місце лише тоді, якщо переможе Ньюкасл, а ПСЖ поступиться в Дортмунді.
Група G
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Манчестер Сіті
|5
|5
|0
|0
|15-5
|15
|2
|РБ Лейпциг
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|3
|Янг Бойз
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|4
|Црвена Звезда
|5
|0
|1
|4
|5-12
|1
6-й тур, 13 грудня
- 19:45. Лейпциг - Янг Бойз
- 19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті
Єдина група, де обидва матчі будуть формальністю з турнірного погляду. Ман Сіті та Лейпциг уже вийшли до плей-оф із 1-го та 2-го місць відповідно, а Янг Бойз здобули перепустку до Ліги Європи.
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|5
|4
|0
|1
|10-3
|12
|2
|Порту
|5
|3
|0
|2
|10-5
|9
|3
|Шахтар
|5
|3
|0
|2
|7-7
|9
|4
|Антверпен
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Порту - Шахтар
- 22:00. Антверпен - Барселона
Барселона точно у плей-оф, а перше місце втратить, тільки якщо програє Антверпену, а Шахтар розгромно переможе Порту (або ж не розгромно, але Барселона розгромно поступиться Антверпену).
Шахтарю для виходу з групи обов'язково треба перемагати Порту - господарів поля влаштує нічия.
Антверпен - гарантовано останній.
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